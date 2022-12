Robert Downey Jr. détaille le prochain documentaire ‘Sr.’, en l’honneur de son défunt père : ‘Je travaille toujours pour papa’

Robert Downey Jr. rend à son défunt père l’ultime hommage avec le nouveau documentaire, “Sr.”

Le père de Downey Jr., Robert Downey Sr., était un acteur, écrivain et réalisateur surtout connu pour avoir écrit et réalisé la comédie satirique de 1969 “Putney Swope”. Alors que Downey Jr. voulait que le documentaire soit un portrait intime de son père, son père avait auparavant des plans pour un genre de film complètement différent.

“Le point clé dans tout ça, c’est quand il dit : ‘OK, je pense qu’on devrait se séparer en deux camps : le film (explétif) et celui que je vais faire'”, se souvient Downey Jr. en riant. “Je dis juste, ‘Mec, chapeau à toi, Pops.”

La star d'”Iron Man” a joué un rôle énorme dans la réalisation du documentaire, donnant aux téléspectateurs l’impression qu’ils regardent un film privé de la famille. Travailler ensemble sur le documentaire a permis au duo père-fils de mieux se comprendre, Downey Jr. disant “mon père et moi sommes des mecs assez imparfaits”.

“C’était une façon de mettre quelque chose entre nous dans notre propre relation et fermeture. Je ne savais pas que ce serait le moyen le plus rapide d’aller au cœur des choses”, a déclaré Downey Jr. à l’Associated Press. “C’est comme une petite ficelle sur laquelle vous tirez, vous savez. Et cela finit par vous entraîner dans un terrier de lapin que j’avais en quelque sorte besoin de descendre pour traiter et ingérer la totalité de notre relation.”

Downey Sr. est décédé en juillet 2021 à l’âge de 85 ans, des suites de complications de la maladie de Parkinson. Ses derniers jours sont présentés dans le documentaire, quelque chose que Downey Sr. voulait inclure.

Pour Downey Jr., son intention d’entrer dans le film était de mieux comprendre son père et leurs démons communs et de profiter de leur opportunité pour faire un dernier film ensemble. L’introduction du jeune Downey dans l’industrie cinématographique se promenait sur les plateaux de son père, obtenant même son premier rôle dans la comédie “Pound” de son père en 1970, à l’âge de 5 ans.

“J’ai un assez bon souvenir pour l’intégralité de cette incarnation, pour le meilleur ou pour le pire”, a déclaré Downey Jr. “Ces films et projets, j’en ai des souvenirs très clairs. Je peux encore voir le bar Mounds qui m’a été remis. C’était mon premier accessoire auquel j’ai eu à faire face.”

Downey Jr. considère que c’est une bonne chose qu’il ait été introduit dans l’industrie à un si jeune âge, affirmant qu’il “avait l’avantage de se sentir déjà naturel avant d’entrer dans cette version industrialisée du divertissement entre guillemets”.

Alors qu’il pourrait être connu sous le nom de Tony Stark, Sherlock Holmes ou Charlie Chaplin aujourd’hui, il a expliqué qu’il était connu comme “juste le fils de Bob Downey pendant longtemps”. De nombreux films réalisés par Downey Sr. étaient considérés comme faisant partie de la contre-culture et hors du courant dominant, ce qui lui a valu la réputation d’être un non-conformiste sceptique.

En regardant le documentaire, il est clair que le père et le fils avaient un immense amour l’un pour l’autre, mais l’affinité de Downey Sr. pour tout ce qui était en dehors du courant dominant a rendu difficile pour Downey Jr. d’obtenir un compliment de son père sur l’un de ses propres films.

“Je déteste le dire, mais il était un peu snob. Susan [Downey Jr.’s wife] et j’ai fait quelques films de Sherlock. Il était comme, ‘Mignon.’ J’ai fait un tas de trucs Marvel et il a dit: ‘Uh uh. Ouais, bombe, bombe. Blagues. Robots drôles. Je comprends.’ Je suis allé, ‘Hm. Ouah. OK », a déclaré Downey Jr. « Je me souviens qu’il pensait que « Less Than Zero » était bon. Il pensait que “Chaplin” était trop épisodique. Et il a vraiment aimé cette chanson allemande que j’ai chantée quand j’avais 15 ans.”

Bien qu’il existe de nombreuses similitudes dans leurs vies respectives, telles que leur amour du cinéma et leurs luttes contre la toxicomanie, il y a une chose que Downey Jr. ne pense pas avoir héritée de son père, en disant : “Je n’ai pas eu son optimisme extravagant une super-curiosité permanente », ce avec quoi sa femme Susan n’est pas d’accord.

“Vous avez absolument votre observation du monde. Vous êtes hyper consciente de ce qui se passe autour de vous et vous en faites des commentaires, tout comme Sr. l’a fait”, a-t-elle déclaré. “Et je pense que vous gérez tout ce qui est inconfortable par l’humour. C’est un pouvoir secret que vous avez. Il y a des choses merveilleuses qui viennent avec ça, et puis il y a probablement des schémas d’évitement qui sont entretenus à cause de ça.”

Dans ces films des années 70, la consommation de cocaïne de Downey Sr. était endémique, un environnement qui a sûrement eu une influence sur les propres luttes de Downey Jr. plus tard contre la toxicomanie. C’est un point que Downey Jr. soulève dans le film : “Nous serions négligents de ne pas discuter de son effet sur moi”, a déclaré Downey Jr. à son père. Il répond: “J’aimerais bien manquer cette discussion.”

Jr. et Sr. ont traversé une période de lutte contre la dépendance, mais comme le montre “Sr.”, les deux hommes ont pu atteindre la sobriété en trouvant la stabilité dans leur famille. Downey Jr. se souvient avoir remarqué un changement chez son père lorsqu’il s’est réuni avec sa deuxième épouse, Laura Ernst, décédée en 1994, puis sa troisième épouse, Rosemary Rogers.

“Je peux m’identifier à cela aussi, jusqu’à cette administration actuelle, l’empire sans fin de Susan Downey”, a déclaré Downey Jr. “J’ai juste beaucoup plus de gratitude.”

Étant donné que le père et le fils travaillaient tous les deux dans l’industrie du divertissement, il n’est pas surprenant qu’ils aiment tous les deux les films, et les regarder ensemble était un moyen pour eux de se lier et de se connecter. Selon l’Associated Press, le dernier film qu’ils ont regardé ensemble était “Walk Hard”, et ils ont ri tout le temps.

Comme son premier travail d’acteur était avec son père, Downey Jr. s’est senti très à l’aise sur ce plateau, quelque chose qu’il a trouvé avec d’autres réalisateurs depuis, appelant Richard Attenborough “un grand-père super sage et aimant” et disant que Jon Favreau “était comme un frère. “

“C’est très étrange aussi, parce que nous faisons ce film avec le réalisateur Park (Chan-wook) qui s’appelle maintenant” The Sympathizer “, où je fais beaucoup de personnages différents. Ce n’est pas du tout expérimental. C’est très bien- Mais cela me rappelle en quelque sorte l’expérience Sr. “, a déclaré Downey Jr. “Vous vous habillez, vous essayez un personnage et nous allons le filmer … donc je travaille toujours pour papa. “

“Monsieur.” devrait faire ses débuts vendredi sur Netflix.