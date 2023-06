Robert Downey Jr. décrit une année en prison, dit que vous pouviez « sentir le mal dans l’air »

Robert Downey Jr. a décrit son expérience derrière les barreaux dans une nouvelle interview.

L’acteur « Oppenheimer » a passé du temps en prison dans les années 90 et après sa libération, il a ensuite été condamné à une prison fédérale pour avoir sauté la probation après avoir été arrêté alors qu’il conduisait sous l’influence.

Downey a purgé un an de sa peine de trois ans de prison.

« Je vais essayer de vous donner les flashcards : je suis au tribunal, je suis sur-condamné par un juge en colère, et à un moment donné, il a dit quelque chose en latin », se souvient Downey Jr. lors de l’émission « Armchair Expert » podcast. « Je pensais qu’il me lançait un sort. »

« Deux semaines plus tard, je suis dans un endroit appelé Delano, qui est un centre d’accueil où ils décident où vous allez. Sans doute l’endroit le plus dangereux que je connaisse de ma vie parce que personne n’est désigné. S’ils êtes un criminel de niveau 1, 2, 3 ou 4, [everyone’s there] », a-t-il dit. « Vous pouviez juste sentir le mal dans l’air. »

« C’était un peu comme être dans un très mauvais quartier, et il n’y avait aucune opportunité là-bas; il n’y avait que des menaces », a ajouté Downey. « Alors, oui, tout le monde est va prendre votre portefeuille, alors faites attention. »

La star d' »Iron Man » a également rappelé son premier moment dans l’établissement pénitentiaire.

« En entrant dans le chantier où vous allez faire plus d’un an pour la première fois, la chose la plus proche à laquelle je peux l’associer est d’être envoyé sur une planète lointaine où il n’y a aucun moyen de rentrer jusqu’à ce que les planètes s’alignent … « , a expliqué l’acteur.

Downey a été arrêté en 1996 et accusé de conduite sous influence. La police a également trouvé de l’héroïne, de la cocaïne, du crack et un .357 Magnum dans son véhicule.

Le gouverneur de Californie a gracié Downey en 2016, ce qui a finalement rétabli les droits de vote de l’acteur. Le pardon n’a pas effacé la condamnation de l’acteur, mais était une proclamation publique que la personne a fait preuve d’un « comportement exemplaire », selon le bureau du gouverneur.

Downey a également été arrêté une fois à Disneyland pour « fumer de l’herbe dans une gondole ».

« J’ai été amené dans un centre de traitement étonnamment amical, j’ai reçu un avertissement sévère et je suis retourné, si ma mémoire est bonne, à un chaperon de groupe très déçu », a déclaré Downey.

