Robert Downey Jr. a sauvé la première scène de Spider-Man de Tom Holland du montage

Tom Holland est apparu sur le « Rich Roll Podcast » et s’est rappelé comment Robert Downey Jr. s’est défendu en sa faveur lors de son premier tournage en tant que Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel. Holland a fait ses débuts dans le rôle de Peter Parker/Spider-Man dans « Captain America : Civil War » en 2016. Sa première scène l’obligeait à jouer aux côtés de Tony Stark/Iron Man de Downey.

« Quand j’ai dû prendre mes marques et faire ma scène avec Downey, c’était vraiment bouleversant », a déclaré Holland. «Je suis très reconnaissant envers Downey. Quand j’ai fait mon [screen test]c’était huit pages de dialogue. C’était une longue scène. Ça s’est très bien passé. Mon agent m’a dit d’apprendre les lignes exactement. Quand j’ai fait ma première prise avec Downey, il a juste commencé à tout improviser et à tout changer. Cela m’a donné le droit de le suivre. Vous ne pouvez pas battre Downey, mais vous pouvez suivre ses traces. Et ce sont de bons coattails à monter. J’ai juste suivi son exemple et nous avons improvisé. J’ai pensé qu’après avoir passé l’audition, j’avais réussi. Ça s’est si bien passé.

«Quand je suis arrivé sur le plateau après avoir obtenu le concert, ma scène avait été considérablement réduite par rapport à ce que j’avais fait lors de l’audition. Cela faisait peut-être maintenant deux pages », a poursuivi Holland. « Downey a lancé : « Où sont passées toutes les répliques des enfants ? » »

Les réalisateurs de « Captain America : Civil War », Joe et Anthony Russo, ont tenté d’expliquer à Downey que leur scénario était déjà énorme et qu’ils ne pouvaient pas passer du temps sur la scène complète avec laquelle Holland avait auditionné. Downey avait d’autres projets.

« Downey est celui qui a dit : « Non, vous allez vouloir consacrer du temps là-dessus. Tournons tout ça depuis l’audition. Vous pouvez toujours le couper, mais vous voudrez l’avoir », se souvient Holland. « Et ils ont tout utilisé. Je lui dois ça. C’est vraiment cool. J’adorerais faire ça un jour… Si j’ai la chance d’amener Miles Morales dans le MCU, j’adorerais faire pour un jeune enfant ce que Downey a fait pour moi.

Holland a également révélé qu’il avait « nettoyé le mini-bar » la veille de son premier test d’écran avec Downey et que « Marvel l’avait découvert ». L’acteur a depuis renoncé à l’alcool et est désormais sobre. Il a récemment lancé une marque de bière sans alcool appelée Bero.

Les débuts de Holland en tant que Spider-Man dans « Civil War » ont fait de lui un favori instantané des fans de l’univers cinématographique Marvel. Il continuerait à faire la une de son propre film dans « Spider-Man: Homecoming » en 2017 et apparaîtrait dans deux autres mâts de tente autonomes et dans divers autres films « Avengers ». Marvel et Sony développent actuellement un quatrième film autonome pour Spider-Man aux Pays-Bas.

Regardez l’interview complète de Holland sur le « Rich Roll Podcast » dans la vidéo ci-dessous.