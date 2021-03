Robert ‘Dipper’ Dipierdomenico, légende de l’AFL Hawthorn Hawks, se sépare de sa femme Cheryl

La légende de l’AFL, Robert «Dipper» Dipierdomenico, s’est séparée de sa femme depuis plus de quatre décennies, la laissant «dévastée et brisée».

L’épouse de Dipierdomenico, Cheryl, s’est rendue sur Facebook dimanche pour révéler que le mariage du couple avait échoué dans ce qu’elle a décrit comme « un message vraiment difficile ».

La nouvelle de la scission intervient alors que Dipierdomenico aurait été surpris en train d’envoyer des fleurs et du champagne à son ex-petite amie le jour de la Saint-Valentin, a rapporté Perth Now.

Selon les rapports, l’ex-petite amie a publié des photos des cadeaux sur Instagram, uniquement pour que Cheryl sache d’où ils venaient.

Jusqu’à la Saint-Valentin, j’étais la fille la plus heureuse du monde à retrouver ma famille dans son ensemble! Mon monde s’est effondré! Retour à la case départ!!!!! Pourquoi pourquoi pourquoi! Je suis dévastée et brisée mais maintenant je sais que c’est fait !!! », a posté Cheryl sur Facebook.

Dipierdomenico (à gauche) et sa femme Cheryl (à droite) se sont séparés après 41 ans de mariage ensemble, a-t-elle annoncé dimanche sur les réseaux sociaux

Dipierdomenico aurait défendu l’envoi des cadeaux à son ex-petite amie car elle avait récemment perdu un être cher.

La médaillée de Hawthorn Hawks Brownlow avait passé du temps loin de sa femme l’année dernière jusqu’à ce qu’elle accepte de lui donner une seconde chance. Dipierdomenico et sa femme étaient mariés depuis 41 ans.

«C’est un article vraiment eu! Certains de mes amis disent allez-y, d’autres disent ne pas dire un mot! Je dois suivre mon instinct! Donc je le suis », a déclaré Cheryl.

«J’adore cet homme depuis plus de 45 ans! Il est revenu vers moi en septembre pour avoir une seconde chance! Je lui ai donné parce que je pensais que c’était peut-être ma faute si nous nous sommes effondrés! ».

Dipierdomenico (photo) aurait déclaré qu’il était triste que son mariage soit rompu, ajoutant que c’était une affaire de famille

Dipierdomenico (photographié à l’époque où il jouait en 1988) aurait envoyé des fleurs et du champagne à son ex-petite amie le jour de la Saint-Valentin.

Dipierdomenico a déclaré que la rupture du mariage était une affaire de famille et il était triste que le couple se soit séparé. Le couple partage deux enfants et petits-enfants ensemble.

Plus tôt cette année, Dipierdomenico était apparu en tant que candidat à l’émission télévisée « Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! » où il a révélé aux téléspectateurs à quel point sa famille lui manquait lors du tournage dans la jungle australienne.

Sa rupture de mariage est la dernière à avoir secoué l’AFL, avec une série de ruptures ces derniers mois.

L’entraîneur des Richmond Tigers, Damien Hardwick, a révélé en décembre qu’il s’était séparé de sa femme et de la mère de ses trois enfants Danielle, qu’il appelait souvent dans les médias « Mme Hardwick ».

Hardwick, 48 ans, est maintenant en relation avec la représentante des ventes de Tigers, Alexandra Crow, qui aurait commencé pendant la bulle de quarantaine du club dans le Queensland au cours de la saison 2020.

L’entraîneur de Richmond Damien Hardwick et son ex-épouse Danielle (photographiés ensemble lors de la remise des médailles Brownlow en 2014) se sont séparés en décembre

La légende de l’AFL Nathan Buckley (photo de gauche) s’est séparée de sa femme de 18 ans Tania (photo de droite) en 2020

Il a confirmé sa séparation une semaine plus tard avant que l’entraîneur des Démons de Melbourne, Simon Goodwin, ne révèle récemment qu’il s’était séparé de sa chérie de lycée Maggie après 15 ans de mariage.

L’entraîneur de Collingwood, Nathan Buckley, et sa femme Tania ont annoncé leur séparation plus tôt en 2020 après 18 ans de mariage.

Il s’ajoute à une série d’autres divisions de l’AFL de haut niveau, notamment la star des Geelong Cats Gary Rohan et sa femme Amie, l’ancienne star de North Melbourne Majak Daw et sa partenaire Emily McKay, ainsi que le champion des Cats Jimmy Bartel et sa glamour ex-épouse Nadia.