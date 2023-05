Robert DeNiro et GF Tiffany Chen lors de leur première apparition publique après leur naissance – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : KCS Presse / MEGA

Robert de niro et petite amie Tiffany Chen sont sortis pour leur premier événement public depuis la révélation de la naissance de leur petite fille, Gia Virginia Chen-De Niro. L’acteur oscarisé, 79 ans, était accompagné de sa magnifique petite amie à la soirée Vanity Fair x Prada au Festival de Cannes 2023 le samedi 20 mai au Cap d’Antibes, France.

Portant un smoking classique, le père de 7 enfants a fait bonne figure lors de cet événement très fréquenté par les célébrités. Le Conducteur de taxi icon a tenu la main de Tiffany alors qu’ils traversaient la salle bondée. La nouvelle maman, qui a été liée pour la première fois à Robert en 2021 après son divorce en 2018 avec Grâce Hightoweravait l’air sophistiqué et chic dans un ensemble entièrement noir.

La sortie intervient une semaine après que l’acteur légendaire était sur la piste promotionnelle de son dernier film, intitulé à juste titre À propos de mon père, lorsqu’il a partagé ses réflexions sur le fait de devenir papa pour la septième fois. « Parfois, je ne pense pas que les gens sachent vraiment ce qu’est être un bon père », a-t-il déclaré. Accéder à Hollywood le 9 mai. « Eh bien, vous savez que vous avez une responsabilité, mais regardez, c’est un mystère, c’est très excitant, mais c’est effrayant et vous faites de votre mieux. »

La veille, on avait demandé à l’acteur oscarisé s’il était surpris de redevenir père plus tard dans la vie, car il avait accueilli son premier enfant biologique en 1976. Robert a raconté Page 6 qu’il n’était pas surpris, ajoutant « Comment n’avez-vous pas pu planifier ce genre de chose. »

L’admission sur le tapis rouge est survenue quelques heures seulement après que Robert ait largué la bombe secrète pour bébé lors d’une interview avec ET Canada. Lorsque le journaliste a mentionné les « six » enfants de Robert, l’acteur a corrigé l’erreur. « Sept, en fait. Je viens d’avoir un bébé », a expliqué Robert.

Gia est maintenant la plus jeune de la grande couvée De Niro. La star a eu ses deux premiers enfants avec son ex-femme, Diahnne Abbott. Il a adopté sa fille, Dréna De Niroqui a maintenant 51 ans, puis lui et Diahnne ont eu un fils, Raphaël De Niro, maintenant 46 ans, ensemble. Après leur séparation, Robert a eu des jumeaux avec sa petite amie d’alors, Touki Smith. Les garçons, julien et Aaron De Niroont maintenant 27 ans. Robert a ensuite épousé Grace en 1997 et ils ont eu un fils, Elliot De Niro25 ans et sa fille, Hélène De Niro11, ensemble.

