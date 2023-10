HE’S est le graffeur le plus célèbre au monde, mais la véritable identité de Banksy n’a jamais été révélée.

Robert Del Naja de Massive Attack pourrait-il être Banksy ? Voici ce que nous savons.

Robert Del Naja de Massive Attack sur scène à Londres en 2016 Crédit : Getty – Contributeur

Qui est Robert De Naja ?

Mieux connu comme membre fondateur du groupe Massive Attack, Robert Del Naja est un artiste, activiste et musicien de 52 ans.

Né à Brighton, d’une mère anglaise et d’un père italien, Robert a grandi à Bristol, où il a fréquenté l’école de Filton.

Robert s’est fait un nom en tant que graffeur autour de Bristol, avant de se tourner vers la musique.

Robert, également appelé 3D, était connu localement pour avoir été le pionnier du style de pochoir également utilisé par Banksy.

Il a même été arrêté deux fois à Bristol dans les années 1980 pour graffiti et contraint d’effectuer des travaux d’intérêt général.

Robert a formé Massive Attack en 1987 avec les autres membres de son précédent groupe Wild Bunch, Grant Marshall et Andrew Vowles.

Le premier album du groupe, Blue Lines, sorti en 1991, a été acclamé par la critique, et leur troisième, Mezzanine, sorti en 1998, s’est vendu à près de 4 millions d’exemplaires.

En 2009, Robert a reçu un Ivor Novello pour sa contribution exceptionnelle à la musique britannique.

Réputé pour faire la fête, il a eu des relations amoureuses avec Kate Moss à la fin des années 1990, mais on sait peu de choses sur son statut relationnel aujourd’hui.

Robert Del Naja est-il Banksy ?

L’identité de Banksy est restée secrète depuis le début des années 90.

Robert Del Naja et Banksy sont liés depuis longtemps : tous deux sont des graffeurs dont les racines sont bien connues à Bristol, ce qui laisse supposer que le musicien de Massive Attack est le véritable Banksy.

Tout d’abord, le DJ et ancien graffeur Goldie a alimenté les rumeurs de longue date selon lesquelles Robert était à l’origine du mystérieux street art en 2017 lorsqu’il a semblé accidentellement appeler Banksy « Robert ».

En tant qu’invité du podcast « Distraction Pieces » de Scroobius Pip, à propos de Banksy, Goldie a déclaré : « Ne manquez pas de respect à Robert, je pense que c’est un artiste brillant. Je pense qu’il a bouleversé le monde de l’art.

Certains fans et théoriciens ont même lié les dates de tournée de Massive Attack au nouveau street art de Banksy.

Le jour où un nouveau Banksy est apparu à Toronto, Massive Attack a donné un spectacle dans la ville.

En 2013, « The Street Is in Play » de Banksy est apparu à New York au même moment où Massive Attack jouait une série de spectacles de quatre soirs.

Bien qu’ils aient nié les rumeurs, Banksy et Del Naja se sont tous deux cités comme source d’inspiration artistique et semblent être amis.

Abordant les coïncidences d’horaire, Robert a déclaré au Daily Mail : « Ce serait une bonne histoire mais malheureusement ce n’est pas vrai. Un vœu pieux, je pense. C’est aussi un compagnon […] Il a assisté à certains concerts. C’est purement une question de logistique et de coïncidence, rien de plus.

Banksy a également nié ces liens.

Dans une introduction à « 3D and the Art of Massive Attack », il a écrit : « Quand j’avais environ 10 ans, un enfant appelé 3D peignait les rues avec acharnement. »

« 3D a arrêté de peindre et a formé le groupe Massive Attack, ce qui a peut-être été une bonne chose pour lui, mais ce fut une grande perte pour la ville », a-t-il ajouté.

D’autres personnes seraient Banksy, comme Robin Gunningham, né à Bristol, et Jamie Hewlett de Gorillaz.