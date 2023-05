Robert De Niro rejoint Mick Jagger, Clint Eastwood et Richard Gere redeviennent papas après 65 ans

Robert De Niro a surpris les fans en révélant qu’il était redevenu père à l’âge de 79 ans.

L’acteur a partagé la nouvelle lundi lors d’une interview avec ET Canada tout en discutant de son nouveau film « About My Father » et de la parentalité. Interrogé sur ses six enfants, l’acteur oscarisé a précisé : « sept, en fait. Je viens d’avoir un bébé. »

De Niro a déclaré à « CBS Mornings » Gayle King que lui et sa petite amie Tiffany Chen avaient accueilli une petite fille nommée Gia Virginia Chen-De Niro le 6 avril.

La star de « Taxi Driver » a ajouté que lui et Chen étaient « sur la lune » à propos de l’arrivée de leur fille et a confirmé que la grossesse était planifiée puisqu’ils voulaient avoir un enfant ensemble.

De Niro a également partagé la première photo de Gia, qui pesait 8 livres et 6 onces à la naissance. Sur l’image, le bébé était vêtu d’un pyjama à pieds rayés roses et blancs.

LA CO-STAR DE ROBERT DE NIRO RÉVÈLE LA MÈRE DU SEPTIÈME BÉBÉ

Le natif de New York et Chen, instructeur d’arts martiaux et kickboxeur, se sont rencontrés sur le tournage de son film de 2015 « The Intern ». Les deux premiers ont déclenché des rumeurs de romance en 2021 lorsqu’ils ont été photographiés quittant l’hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, en France, lors d’un voyage pour célébrer le 78e anniversaire de De Niro.

De Niro partage ses sept enfants avec trois femmes différentes. L’acteur et son ex-femme Diahnne Abbott sont parents d’une fille Drena, 51 ans, et d’un fils Raphael, 46 ans. Il a adopté Drena, qui est la fille d’Abbott issue d’une relation précédente, lorsqu’il a épousé l’actrice de 78 ans en 1976. L’ancien couple s’est séparé en 1988.

Il partage des fils jumeaux Julian et Aaron, 27 ans, avec son ex Toukie Smith, ainsi qu’Elliot, 24 ans, et Helen Grace, 11 ans, avec son deuxième ex-femme, Grace Hightower . De Niro et Hightower se sont mariés en 1997 mais se sont séparés en 2018. Après une longue et amère bataille de pension alimentaire, leur divorce a été finalisé en 2021.

De Niro est loin d’être la première célébrité à accueillir un nouveau bébé dans ses dernières années. Voici un aperçu d’autres stars hollywoodiennes qui sont redevenues pères après l’âge de 65 ans.

David Foster

David Foster est redevenu père à 71 ans après que sa femme Katharine McPhee a donné naissance à leur fils Rennie en février 2021.

L’acteur de 72 ans et la chanteuse de 39 ans se sont mariés en juin 2019. Rennie, aujourd’hui âgée de 2 ans, est le premier enfant de McPhee et le sixième de Foster. Le musicien légendaire, qui a déjà été marié quatre fois, est également père de filles Alison, 53 ans, Amy, 49 ans, Sara, 42 ans, Erin, 40 ans et Jordan, 36 ans.

En octobre, Foster a déclaré au magazine People qu’accueillir un nouveau bébé à son âge n’était « pas quelque chose » auquel il s’attendait, mais a ajouté : « Je n’en ai pas regretté un seul jour ».

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

« J’ai adoré chaque jour », a déclaré le lauréat du prix Grammy à 16 reprises au point de vente.

Il a poursuivi: « C’est la chose standard du genre: » Oh, eh bien, tu étais si jeune quand tu as eu tes enfants, et tu travaillais jour et nuit, tu ne les as jamais vus.

KATHARINE MCPHEE EXPLIQUE COMMENT ELLE ET DAVID FOSTER GARDENT L’ÉTINCELLE ROMANTIQUE EN VIE : « NOUS VOULONS JUSTE CONNECTER »

« Et il y a du vrai là-dedans, malheureusement, pour mon [older] enfants. Je travaillais juste beaucoup. Même si je travaille beaucoup maintenant, j’annulerai n’importe quoi juste pour traîner avec lui. C’est juste différent. »

Mick Jagger

Mick Jagger a célébré la naissance de son huitième enfant en décembre 2016, alors qu’il avait 73 ans.

Le leader des Rolling Stones, aujourd’hui âgé de 79 ans, partage Deveraux Octavian Basil Jagger, 6 ans, avec sa petite amie de longue date Melanie Hamrick. Jagger et l’ancienne ballerine de 36 ans ont commencé à se fréquenter en 2014.

« Le fils de Melanie Hamrick et Mick Jagger est né aujourd’hui à New York et ils sont tous les deux ravis », avait déclaré à l’époque un porte-parole du musicien dans un communiqué.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Le représentant a poursuivi: « Mick était à l’hôpital pour l’arrivée. La mère et le bébé se portent bien et nous demandons aux médias de respecter leur vie privée en ce moment. »

MICK JAGGER POSTE LA PREMIÈRE PHOTO APRÈS UNE CHIRURGIE CARDIAQUE SIGNALÉE

Jagger partage sa fille Karis, 52 ans, avec l’actrice Marsha Hunt. Lui et son ex-femme Bianca Jagger sont parents d’une fille Jade, 51 ans.

Le hitmaker partage également ses filles Elizabeth, 39 ans, et Georgia May, 31 ans, et ses fils James, 37 ans, et Gabriel, 25 ans, avec son ex-femme Jerry Hall, avec qui il a été marié de 1990 à 1997. En 1999, Jagger et Le mannequin Luciana Morad Gimenez a eu un fils Lucas, 23 ans.

Jagger a également cinq petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Richard Gere

Richard Gere a accueilli son deuxième fils avec sa femme Alejandra Silva en avril 2020 alors qu’il avait 70 ans et qu’elle avait 37 ans.

La star de « Pretty Woman », âgée de 73 ans, et Silva, âgée de 40 ans, qui se sont mariées en 2018, partagent également leur fils Alexander, 4 ans. Le couple n’a jamais rendu public le nom de leur deuxième enfant.

En plus de ses enfants avec Silva, Gere est également père d’un fils de 23 ans, Homer James, qu’il partage avec son ex-femme Carey Lowell.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Bien que Gere et Silva gardent la plupart du temps leurs fils à l’écart des projecteurs, la publiciste a partagé quelques clichés mettant en vedette leurs enfants lors de vacances de février au Mexique pour célébrer son 40e anniversaire.

Silva a mis en ligne une photo dans laquelle elle a été vue marchant sur une plage tout en tenant la main d’Alexandre alors que son plus jeune fils courait vers les vagues devant eux.

« Merci à tous pour les voeux d’anniversaire… après presque 3 semaines de maladie dans notre famille aujourd’hui, je me sens enfin beaucoup mieux ! Merci pour tout l’amour », a-t-elle écrit dans la légende de son message, en ajoutant un emoji au cœur rouge.

RICHARD GERE, 73 ANS, ET SA FEMME ALEJANDRA SILVA, 39 ANS, ONT FRAPPÉ LE TAPIS ROUGE AVEC LA NIÈCE DE JULIA ROBERTS

Elle a poursuivi : « Je te rends tout #happybirthday #happy40. »

Silva a ensuite partagé une photo sur son histoire Instagram dans laquelle elle et Gere ont été vues de dos alors qu’elles marchaient main dans la main avec leur fils cadet. « Beach Day », a écrit Silva sur la photo.

Steve Martin

Steve Martin est devenu papa pour la première fois à 67 ans.

La star de « Only Murders in the Building », âgée de 77 ans, et sa femme Anne Stringfield ont eu une fille en 2012. Martin et l’auteur se sont mariés en 2007 après trois ans de relation.

La gagnante d’un Emmy Award et Martin n’ont jamais révélé publiquement le nom de leur fille. Cependant, Martin a plaisanté sur les noms de bébé potentiels lors d’une apparition en 2013 sur « The David Letterman Show ».

« Nous avons beaucoup réfléchi au nom. Conquistador », a-t-il plaisanté. « Qu’en pensez-vous ? Je ne voulais pas choisir un de ces noms bizarres d’Hollywood. Conquistador est une déclaration.

En 2017, la star de « It’s Complicated » a déclaré au magazine AARP qu’avoir un jeune enfant était « fantastique ».

« Je pense que si j’avais eu un enfant plus tôt, j’aurais été un mauvais père parce que j’aurais détourné mon attention de ma carrière », a-t-il expliqué.

« Je suis très ouvert avec elle, et c’est super », a ajouté Martin. « Elle me donne bien plus que je ne lui donne. »

Rod Stewart

Rod Stewart avait 66 ans lorsqu’il a accueilli son huitième enfant, son fils Aiden Patrick, en février 2011.

Le chanteur de 78 ans et sa femme Penny Lancaster, qu’il a épousée en 2007, partagent également un fils, Alastair Wallace, 17 ans. Avant la naissance d’Aiden, le couple a déclaré au magazine People qu’ils étaient » ravis et ravis de pouvoir raconter Alastair qu’il allait être un grand frère. »

Stewart partage ses huit enfants avec cinq mères différentes. La rockeuse « Maggie May » et l’ex-petite amie Susannah Boffey sont parents d’une fille Sarah, 59 ans. Lui et son ex-femme Alana Stewart partagent une fille Kimberly, 43 ans, et un fils Sean, 42 ans.

Le natif britannique a accueilli sa fille Ruby, 35 ans, avec son ex-petite amie Kelly Emberg. Stewart et son ex-femme Rachel Hunter partagent leur fille Renee, 30 ans, et leur fils Liam, 28 ans.

En décembre dernier, Stewart a publié une photo de famille rare qui comprenait six de ses huit enfants. Il a sous-titré la photo partagée sur son histoire Instagram : « du temps en famille ».

En 2021, Stewart a déclaré à People Magazine qu’il devait être « plusieurs pères différents » pour les enfants car leur âge varie tellement.

« Vous devez vraiment tous les traiter comme des individus avec des problèmes individuels », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’au fur et à mesure qu’il grandissait en tant que père, il avait appris à « écouter et à ne pas me faire sauter » lorsque ses enfants traversaient des moments difficiles.

ROD STEWART PLEURE LA MORT DE SES FRÈRES: « J’AI PERDU DEUX DE MES MEILLEURS COTES EN L’ESPACE DE DEUX MOIS »

« Tous les [older] les enfants ont traversé leur petite mauvaise période de trop boire et de se droguer – à l’exception de Liam; Je ne pense pas qu’il l’ait jamais fait – mais ils sont tous sortis de l’autre côté. En tant que père, j’ai appris à écouter et à ne pas exploser », a-t-il déclaré.

Clint Eastwood

Clint Eastwood est également devenu papa de huit enfants à 66 ans.

L’acteur de 91 ans et son ex-femme Dina Eastwood ont eu une fille Morgan, 27 ans, en 1996. Eastwood et Dina ont été mariés pendant plus de 17 ans avant de divorcer en 2014.

L’aînée des enfants de la star de « Gran Torino », sa fille Laurie, 69 ans, a été mise en adoption par sa mère. Eastwood aurait ignoré son existence jusqu’à ce que lui et Laurie se connectent des années plus tard, alors qu’elle cherchait ses parents biologiques.

Eastwood partage sa fille Kimber, 58 ans, avec son ex-petite amie Roxanne Tunis. Lui et sa première épouse Maggie Johnson sont les parents d’un fils Kyle, 54 ans, et d’une fille Alison, 50 ans.

Le cinéaste partage son fils Scott, 37 ans, et sa fille Kathryn, 35 ans, avec son ex-petite amie Jacelyn Reeves. Eastwood et l’actrice Francis Fisher sont les parents de Francesca, 29 ans.

Dans une interview de 2008 avec The Telegraph, Eastwood a admis qu’il avait passé ses jeunes années à « travailler partout dans le monde ». Cependant, il a déclaré au point de vente qu’il pensait qu’il était « un bien meilleur père maintenant » pour Morgan, qui, selon lui, « a priorité sur tout ».

QU’EST-IL VRAIMENT ARRIVÉ À RICHARD JEWELL ? LE FILM DE CLINT EASTWOOD SUR LE BOMBARDEMENT DES JEUX OLYMPIQUES DE 1996 SOUS LE FEU

« Je vais à tous les matchs de softball et j’ai l’air ridicule là-bas parce que presque tout le monde a un père beaucoup plus jeune que moi », a déclaré le quintuple lauréat d’un Oscar.

« Mais c’est amusant. Je pense que tu apprécies beaucoup plus quand tu arrives à mon âge. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.