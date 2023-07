Le petit-fils de Robert De Niro, Leandro De Niro Rodriguez, est décédé. Il n’avait que 19 ans.

« Je suis profondément affligé par le décès de mon petit-fils bien-aimé Leo. Nous apprécions grandement les condoléances de tout le monde. Nous demandons qu’on nous accorde de l’intimité pour pleurer notre perte de Leo », a-t-il déclaré dans un communiqué partagé avec Fox. Nouvelles numériques.

L’aînée des enfants de De Niro, sa fille Drena De Niro, a partagé la nouvelle dévastatrice sur son Instagram.

« Mon bel ange doux, » commença-t-elle. « Je t’ai aimé au-delà des mots ou de la description depuis le moment où je t’ai senti dans mon ventre. Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a toujours été pur et réel dans ma vie. J’aimerais être avec toi en ce moment. J’aimerais était avec toi. Je ne sais pas comment vivre sans toi mais je vais essayer de continuer et de répandre l’amour et la lumière que tu m’as tant fait ressentir en devenant ta maman », a-t-elle écrit.

La cause du décès est inconnue pour le moment.

« Tu étais si profondément aimée et appréciée et j’aurais aimé que l’amour seul puisse te sauver. »

Ceci est une histoire en développement.

