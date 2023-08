Robert De Niro organise une fête du 80e anniversaire étoilée alors qu’Hollywood se cache au milieu de la grève SAG-AFTRA

Robert De Niro a célébré son 80e anniversaire à New York avec un événement étoilé au milieu de la grève SAG-AFTRA en cours.

De Niro et sa petite amie Tiffany Chen ont été rejoints par Martin Scorsese, Paul McCartney, Alec Baldwin et l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, entre autres.

Baldwin a été rejoint par sa femme, Hilaria, tandis que Cuomo a été photographié arrivant dans une voiture vintage rouge.

Leonardo DiCaprio a également assisté à la fête d’anniversaire, qui s’est tenue jeudi au restaurant Tribeca de De Niro, Locanda Verde, a rapporté le magazine People. De Niro et DiCaprio jouent ensemble dans le prochain film de Scorsese, « Killers of the Flower Moon ».

La fille de De Niro, Drena, 51 ans, a partagé les souhaits d’anniversaire de son père sur son histoire Instagram avant la fête. Le point de vente a rapporté qu’elle avait partagé un message de Debi Mazaren écrivant « Happy 80 you know who! »

De Niro est redevenu père en avril à l’âge de 79 ans lorsqu’il a accueilli un enfant avec Chen.

La petite fille, nommée Gia Virginia, est le septième enfant de De Niro.

Malgré la grande fête d’anniversaire de De Niro à New York, la plupart des acteurs ne sont sortis que pour rejoindre les lignes de piquetage en soutien à la grève en cours des écrivains et des acteurs. Mandy Moore, Mark Ruffalo, Jason Sudeikis et bien d’autres ont été repérés avec des pancartes.

Les dirigeants du syndicat des acteurs ont voté en faveur de la grève le 13 juillet, créant une grève conjointe avec les écrivains de l’industrie du divertissement pour la première fois en six décennies.

Les règles de grève empêchent les acteurs de faire des apparitions personnelles ou de promouvoir leur travail sur des podcasts ou lors de premières. Et il leur est interdit de faire tout travail de production, y compris des auditions, des lectures, des répétitions ou des voix off avec le tournage réel.

Le mois d’août à Hollywood est généralement rempli d’événements caritatifs et d’autres fêtes, mais « les gens ne veulent tout simplement pas être vus », a déclaré un initié au Hollywood Reporter.

« Nous voyons un sac mélangé avec le niveau de confort individuel des gens », a déclaré une autre source au point de vente. « Certaines personnes ne font que s’asseoir sur certaines choses. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.