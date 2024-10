Robert De Niro fait briller les stars à Lisbonne ! « Actualités hebdomadaires de l’euro

Robert De Niro fait briller les stars à Lisbonne ! 1 500 personnes se rassemblent quotidiennement pour les débuts européens de Tribeca. Crédit : Shutterstock.

Lisbonne déroule le tapis rouge alors que le Tribeca Festival Lisboa démarre aujourd’hui dans la capitale portugaise, avec la royauté hollywoodienne Robert De Niro, la reine de la comédie Whoopi Goldberg et la star locale Ricardo Araújo Pereira parmi les noms scintillants qui illumineront la ville. Avec plus de 1 500 participants attendus chaque jour dans le Beato Innovation District, il s’agit d’un événement à succès à ne pas manquer.

Cela marque le très C’est la première fois que le célèbre Tribeca Festival, fondé à New York il y a plus de vingt ans, traverse l’Atlantique pour rejoindre le sol européen. Lisbonne a décroché cette extravagance de stars, avec un programme bien rempli comprenant un mélange de films indépendants, de performances musicales de haut niveau et de discussions exclusives avec plus d’une centaine de stars, dont des réalisateurs, des acteurs, des musiciens et des journalistes.

Le festival a officiellement débuté le 17 octobre au prestigieux MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, avec un événement de lancement réservé aux invités. Mais la véritable action s’est déroulée le vendredi 18 octobre et se poursuivra aujourd’hui samedi 19 octobre, alors que les fans se rendront au Beato Innovation District pour les principales festivités. Il y aura un tourbillon de cinéma, de podcasts en direct et d’apparitions qui feront la une des journaux.

La grande révélation de De Niro : « Obrigado, Lisboa ! »

Robert De Niro, le co-fondateur de Tribeca sea atterri à Lisbonne pour la première européenne du festival. S’adressant aux journalistes, il n’a pas pu cacher son enthousiasme à l’idée d’amener son idée au Portugal. « Il y a plus de 20 ans, lorsque nous avons créé ce festival à New York, nous n’aurions jamais imaginé qu’il durerait aussi longtemps et trouverait sa place ici en Europe », s’est exclamé De Niro, ajoutant un « Obrigado! » avec une prononciation presque parfaite.

De Niro n’est pas le seul à ressentir cet amour. Carolina Patrocínio, qui a accueilli l’événement d’ouverture du festival, l’a mis en évidence quant à ses compétences en portugais. L’acteur a joué le jeu, partageant qu’il a des amis dans la ville et évoquant l’exposition de son père à Portugal. « C’est une belle opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, une culture différente, ce sont juste des choses positives », a-t-il ajouté, montrant son côté le plus doux.

Hollywood rencontre le Téjo

La liste des invités spéciaux est suffisante pour faire pâmer n’importe quel cinéphile : les réalisateurs Patty Jenkins et Griffin Dunne, et des stars comme l’actrice Sara Sampaio, l’acteur Afonso Pimentel et le musicien Dino d’Santiago. De plus, des poids lourds portugais comme les écrivains Mia Couto et José Eduardo Agualusa, ainsi que le comédien Ricardo Araújo Pereira, apportent un peu de style local.

Au programme ? Une vingtaine de conversations passionnantes, abordant des sujets tels que l’intelligence artificielle dans le cinéma, l’art de raconter des histoires et le thème toujours d’actualité de l’autonomisation des femmes. C’est le mélange parfait de faste hollywoodien et d’épices locales de Lisbonne.

L’or du cinéma arrive en ville

Les projections du festival devraient laisser les foules bouche bée, avec des choix phares comme celui de Sean Baker, lauréat de la Palme d’Or. Anora et le favori Sundance de Lacorazza Samudio Pendant les étés. Sans oublier un coup de projecteur sur les productions portugaises, dont la série à succès de Pedro Varela Bleule long métrage de César Mourão Podia Ter Esperado Por Agostoet la série avant-gardiste Licorness’attaquant à la culture startup en plein essor de Lisbonne.

Grâce à un partenariat puissant entre Tribeca Enterprises, SIC, la plateforme de streaming OPTO et la Mairie de Lisbonne, le Tribeca Festival Lisboa amène un morceau de New York sur les rives du Tejo.

Comme pourrait le dire De Niro : « Obrigado pour les souvenirs, Lisbonne ».

