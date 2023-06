Robert De Niro et Tiffany Chen assistent au Tribeca Film Festival 2023 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Robert de niro75, et Tiffany Chen45 ans, a laissé sa petite fille nouveau-née, Gia, à la maison pour un rendez-vous amoureux au Festival du film de Tribeca le 7 juin. Les deux se sont tenus la main pendant que Robert conduisait Tiffany sur le tapis rouge pour poser pour des photos. Elle portait une robe noire et un cardigan marron, ainsi que des lunettes de soleil et des talons de couleur nude. Pendant ce temps, Robert portait un costume sombre avec un polo en dessous.

Robert et Tiffany ont accueilli leur petite fille le 6 avril, mais la nouvelle de sa naissance a été gardée secrète pendant plus d’un mois, jusqu’à ce que l’acteur lui-même renverse les haricots lors d’une interview sur le tapis rouge le 8 mai. ET Canada, a corrigé Robert la journaliste, après qu’elle lui ait fait remarquer qu’il avait six enfants. « Sept, en fait », a-t-il partagé. « Je viens d’avoir un bébé. »

Plus à propos Robert de niro

Puis, le 11 mai, Robert a dévoilé plus d’informations sur sa famille grandissante. Il a partagé la première photo de Gia sur CBS ce matinet hébergeur Gayle King a partagé ce que Robert lui a dit sur l’accueil de son 7e enfant à 75 ans. « Ce bébé était prévu », a-t-elle confirmé. «Ils voulaient tous les deux ce bébé. Ils sont aux anges. Elle a été amenée ici par amour. Il est très excité et excité à ce sujet.

Avant de se mettre en couple avec Tiffany en 2021, Robert avait été marié à Grâce Hightower depuis plus de 20 ans. Ils se sont séparés en 2018. Robert et Grace ont un fils, Elliot, 25 ans, ensemble. L’acteur a aussi un fils, Raphaël46 ans, avec sa première femme, Diahnne Abbottet une fille, Dréna, 51, (l’enfant de Diahnne, qu’il a adopté après avoir épousé Diahnne). Robert partage ses fils jumeaux, julien et Aaron27 ans, nés par mère porteuse, avec ex, Toukie Smithaussi.

Robert et Tiffany n’ont pas ralenti depuis qu’ils ont leur petite fille. Leur première apparition publique après la naissance de Gia a eu lieu au Festival de Cannes le 21 mai. Le couple s’est emballé pour assister à une soirée au festival du film, et ils se sont à nouveau tenus la main pendant que leurs photos étaient prises.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Film ‘Killers Of The Flower Moon’: la première bande-annonce, le casting, la date de sortie et plus

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.