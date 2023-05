Robert De Niro et Tiffany Chen à un double rendez-vous avec Sting, Trudie Styler – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Meilleure image / BACKGRID

Robert de niro et sa petite amie Tiffany Chen profitent de la vie après la naissance de leur enfant (le 7ème de Robert, pour être exact !) Dans de nouvelles photos que vous pouvez voir ci-dessous, les Rencontrer les parents star, 79 ans, a tenu la main de Tiffany en sortant déjeuner à Saint-Paul-de-Vence le mardi 23 mai. La nouvelle maman a porté une chemise boutonnée jaune, tandis que Robert portait un t-shirt gris avec une simple poche, kaki un pantalon et une casquette bleu marine. Le duo a rencontré Piquer, 71 ans et sa femme Trudie Styler, pour faire de la sortie un double rendez-vous étoilé !

Sting, (alias Gordon Sumner) correspondait à Conducteur de taxi l’ambiance décontractée de la star dans un t-shirt bleu et un pantalon noir, tandis que la magnifique Trudie portait un jean et un pull beige avec des lunettes de soleil et une casquette pour la sortie. Le rendez-vous de Robert en France intervient au milieu d’une grande première au Festival de Cannes – Martin Scorsesec’est Les tueurs de la fleur de lune, dans lequel De Niro joue avec Leonardo DiCaprio.

Quant à être un nouveau papa encore une fois, l’acteur semble le prendre à bras-le-corps. « Parfois, je ne pense pas que les gens sachent vraiment ce qu’est être un bon père », a déclaré l’acteur Accéder à Hollywood pour une interview le 9 mai. « Eh bien, vous savez que vous avez une responsabilité mais regardez, c’est un mystère, c’est très excitant, mais c’est effrayant et vous faites de votre mieux. »

Bébé Gia Virginia Chen-De Niro a rejoint sa grande famille le 6 avril, l’acteur révélant plus tard la bonne nouvelle lors d’une interview avec ET Canada. Robert a stupéfié les fans lorsqu’il a corrigé l’intervieweur après qu’elle ait déclaré qu’il avait six enfants. « Sept, en fait, » dit-il. « Je viens d’avoir un bébé. »

Il avait auparavant deux enfants (dont un adopté), aujourd’hui adultes, avec une ex-femme Diahnne Abbott, ainsi que des jumeaux, également maintenant adultes, avec ex Touki Smith. Deux autres sont nés de Robert et de son ex-femme Grâce Hightower. Son plus jeune enfant n’a que 11 ans.

Dans une précédente interview, il a dit PERSONNES ce qu’il pense que ses enfants suivent ses traces en tant qu’acteur. « Pour mes enfants, je leur dis : ‘Si vous voulez être acteur ou si vous voulez faire ceci ou cela, c’est bien tant que vous êtes heureux. Ne vous sous-estimez pas », a-t-il déclaré au point de vente en janvier 2020.« C’est tout ce que je dirais – poussez-vous un peu plus et atteignez ce que vous pensez vraiment que vous voulez faire. N’ayez pas peur. C’est important pour eux de trouver leur propre voie.

