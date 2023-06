Robert De Niro dit que ses six enfants plus âgés n’ont pas encore rencontré son nouveau bébé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Vous Kristin Callahan/Everett Collection

Robert de niro, 79 ans, célèbre pour la première fois la fête des pères cette année en tant que père de sept enfants, mais il s’avère que son nouveau paquet de joie n’a pas encore rencontré ses frères et sœurs aînés. L’acteur, qui a accueilli sa fille Virginie Virginie avec petite amie Tiffany Chen, il y a deux mois, a admis que ses six enfants plus âgés n’avaient pas pu être présentés à leur petite sœur, lors d’une interview au Tribeca Film Festival à New York, NY samedi. Il assistait à une projection de Un conte du Bronx quand il a parlé à un journaliste sur le tapis rouge.

« Pas encore, mais ils le feront », a-t-il répondu, lorsqu’on lui a demandé si ses enfants, Dréna51, Raphaël46 ans, jumeaux julien et Aaron27, Elliot24, et Hélène, 11 ans, ont vu Gia en personne. Il a également ajouté que la fête des pères de cette année sera complète. « [I’m] je vais juste le passer avec les enfants et tout ça », a-t-il dit, indiquant que la couvée pourrait très bien se rencontrer enfin pendant les vacances.

Les partenaires de Robert Chazz Palminteri et Catherine Narducci a également fait l’éloge de sa nouvelle fille et Chazz a même dit qu’il l’avait déjà vue. « Oh, j’ai vu le bébé. Beau bébé », a-t-il confirmé. Katharine a ensuite déclaré que bien qu’elle n’ait pas encore rencontré Gia, elle pense que Robert est « un père incroyable » et « une personne merveilleuse ».

« Je l’ai vu avec ses enfants, et je connais sa fille Drena, et ils ont une belle relation », a-t-elle poursuivi. « Et je pense que c’est un gars formidable, vous savez, un père formidable, une personne formidable – un être humain formidable. »

Les derniers commentaires de Robert et de ses coéquipiers sur sa nouvelle fille surviennent après que lui et Tiffany ont partagé une adorable photo d’elle sur CBS ce matin retour en mai. Héberger Gayle King a déclaré que Robert et Tiffany avaient « prévu » Gia pendant le segment. « Ce bébé est prévu », a-t-elle déclaré à l’antenne. «Ils voulaient tous les deux ce bébé. Ils sont aux anges. Elle a été amenée ici par amour. Il est très excité et excité à ce sujet.

