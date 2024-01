Robert De Niro dit que c’est formidable d’être le père de 80 ans de son septième enfant, Gia | Hollywood

L’acteur Robert De Niro s’est réjoui de sa petite fille dans une nouvelle interview avec AARP : Le magazine, qualifiant le fait d’être un père de 80 ans de « génial ». Le double lauréat d’un Oscar en mai dernier avait accueilli son septième enfant à l’âge de 79 ans. (Lire aussi : Robert De Niro ne fait pas le « gros du travail » en élevant son bébé avec Tiffany Chen : c’est comme ça)

Première photo de Robert De Niro avec sa nouvelle fille Gia

Robert, qui a reçu cette semaine une autre nomination aux Oscars pour son second rôle dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, et sa partenaire Tiffany Chen ont nommé leur fille Gia.

Ce que Robert a dit

“Tout ce qui me consume ou m’inquiète, ou ceci et cela, disparaît quand je la regarde. Donc, cela en soi est merveilleux”, a déclaré De Niro, visiblement ému, à AARP: The Magazine, destiné aux 50 ans et plus. -sur la tranche d’âge aux États-Unis, dans une interview.

“Mais elle a une façon très douce de vous regarder et de vous accueillir… Donc je ne sais pas où cela la mènera plus tard, quand elle grandira, mais elle réfléchit et elle observe tout et regarde. C’est vraiment intéressant. Donc, vous savez, je suis un père de 80 ans et c’est génial et je veux être là le plus longtemps possible pour… profiter d’elle”, a-t-il ajouté.

Il a six autres enfants issus de relations antérieures : Drena et Raphael avec sa première épouse Diahnne Abbott, les jumeaux Julian et Aaron avec son ex Toukie Smith, et Elliot et Helen Grace avec sa seconde épouse Grace Hightower.

Robert entre dans l’histoire aux Oscars

Robert De Niro, tout comme Martin Scorsese, réalisateur de Killers of the Flower Moon et Lily Gladstone, est entré dans l’histoire avec sa nomination aux Oscars 2024. Depuis que sa première nomination aux Oscars concernait Le Parrain II il y a 49 ans, en 1975, il est désormais devenu le acteur avec le plus long écart entre sa première et sa plus récente nomination aux Oscars.

Alors que Martin Scorsese est également devenu le cinéaste vivant le plus nominé avec sa 10e nomination pour l’épopée de l’époque, dépassant Steven Spielberg, Lily Gladstone est devenue le premier acteur amérindien à obtenir un clin d’œil. Cependant, l’acteur principal du film, Leonardo DiCaprio, a été snobé par l’Académie.

