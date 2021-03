Le Tribeca Film Festival qui se tiendra à New York sera un événement en personne cette année, a déclaré le fondateur Robert De Niro.

Le festival, qui célébrera son 20e anniversaire cette année, a été fondé à la suite de l’attaque du 11 septembre dans le cadre de la revitalisation culturelle de la région de Tribeca de la ville.

Dans un rapport, De Niro a déclaré: «Le Festival du film de Tribeca est né de notre mission de rassembler les gens à la suite du 11 septembre. Nous le faisons toujours.

Nous avons des nouvelles – Tribeca Festival est de retour avec des événements en direct! Profitez en toute sécurité de projections communautaires innovantes dans tous les arrondissements et d’événements en personne organisés dans des endroits notables de la ville de New York tels que The Battery, Pier 57 et Hudson Yards. Suivez le lien pour en savoir plus: https://t.co/vfa6CRcuRs pic.twitter.com/exe5jwI3cx – Tribeca (@Tribeca) 29 mars 2021

« Et alors que New York émerge de l’ombre du COVID-19, il semble juste de rassembler les gens à nouveau en personne pour notre festival du 20e anniversaire. »

Le festival de 12 jours accueillera des projections communautaires en personne dans l’État de New York – qui a été l’une des régions les plus touchées des États-Unis par COVID-19.

«Tribeca est une communauté des conteurs les plus résilients et les plus talentueux de la planète. En 20 ans, cette communauté de créateurs et nos partenaires sont devenus une famille», a déclaré Jane Rosenthal, cofondatrice et PDG de Tribeca Enterprises et du Tribeca Festival.

« Cet été, nous sommes ravis de nous réunir alors que Tribeca devient une pièce maîtresse du divertissement en direct dans les quartiers de New York. »

New York rouvre lentement son économie et a récemment lancé l’Excelsior Pass, qui permettra aux personnes vaccinées d’utiliser un plus large éventail de services dans l’État.

Plus tôt dans le mois, le Dr Anthony Fauci, le conseiller COVID-19 du gouvernement américain, a déclaré que les personnes qui avaient été complètement vaccinées pourraient abandonner les masques et la distance sociale et commencer à vivre une vie aussi proche que possible de la normale.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Le Festival Tribeca de l’année dernière a été annulé en raison de la pandémie, et la plupart des autres événements ont été virtuels au cours des 12 derniers mois.

Le Festival du film de Tribeca aura lieu pendant 12 jours à partir du 9 juin, les organisateurs déclarant travailler en étroite collaboration avec le Département de la santé de l’État de New York pour assurer sa sécurité.