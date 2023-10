Robert De Niro compte sur Tiffany Chen pour s’occuper de leur petite fille : « Je ne fais pas le gros du travail »

Robert De Niro parle franchement de prendre soin de sa petite fille en tant qu’homme de 80 ans. L’acteur de renom, qui a accueilli sa fille Gia avec sa petite amie Tiffany Chen en avril, affirme que redevenir père « se passe bien », admettant que « ça ne devient pas plus facile ».

« C’est comme ça. C’est bon. Je veux dire, je ne fais pas le gros du travail », a-t-il révélé au Guardian peu après la naissance de Gia.

« Je suis là, je soutiens ma copine. Mais elle fait le travail. Et nous avons de l’aide, c’est tellement important. »

Dans une interview séparée donnée quelques mois seulement après la naissance de Gia, Chen a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de paralysie de Bell . « J’ai commencé à avoir l’impression que ma langue était étrange. J’avais l’impression de picoter un peu, je commençais juste à devenir un peu engourdi, puis j’ai réalisé que mon visage était juste bizarre. Je ne savais pas quelle était cette sensation. que j’avais », a-t-elle expliqué lors de son entretien avec Gayle King dans « CBS Mornings ».

Chen, qui est instructrice d’arts martiaux et kickboxeuse, a partagé qu’une tâche rudimentaire lui était devenue difficile. « J’essayais de manger, je suis allé mettre juste une fourchette de nourriture dans ma bouche, et tout est sorti. Je ne pouvais pas manger, et puis j’ai commencé à avoir des insultes. Alors j’ai dit : ‘Il se passe vraiment quelque chose ici.’ .' »

Emmené directement à l’hôpital et admis comme patient, Chen a partagé : « J’ai perdu toutes mes fonctions faciales dès mon arrivée à l’hôpital. »

De Niro et Chen se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de son film « The Intern » en 2015, mais l’acteur était alors marié à sa deuxième épouse, Grace Hightower.

De Niro a six autres enfants – sa fille Drena, 52 ans, et son fils Raphael, 46 ans, avec sa première épouse Diahnne Abbott ; les jumeaux Julian et Aaron, 27 ans avec l’ex Toukie Smith ; et Elliot, 24 ans, et Helen Grace, 11 ans, avec Hightower.

De Niro dit que son style parental est nettement différent pour chaque enfant. « Avec un bébé, c’est différent de mon enfant de 11 ans. Mes enfants adultes. Mes petits-enfants. Tout est différent. »

Le petit-fils de De Niro, Leandro, a malheureusement fait la une des journaux l’été dernier après son décès suite à une overdose accidentelle.

« Je ne parle pas aux enfants adultes comme je parle à mon bébé… ou comme je parle à ma fille de 11 ans, même si elle est plutôt intelligente », a poursuivi De Niro.

« On ne sait jamais ce qui va se passer », a-t-il noté. « Ils te surprennent. »

Un représentant de De Niro n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.