Robert De Niro avait le premier rôle

Essayez d’imaginer Robert De Niro dansant joyeusement sur un piano au sol géant dans FAO Schwartz de New York dans le rôle de Josh Baskin dans « Big », le personnage incarné de manière inoubliable par Tom Hanks dans la comédie classique de 1988.

Ça aurait pu.

La star de « Raging Bull », 77 ans, a été invitée par l’animateur de « The Tonight Show » Jimmy Fallon à confirmer s’il avait été choisi à l’origine pour incarner Baskins, un jeune garçon dont le souhait de devenir adulte se réalise.

« Oui. » a dit De Niro. « Mais nous avons eu un problème, un problème, avec la négociation, alors ça s’est passé comme ça s’est passé. »

« Mais c’était bien », a ajouté De Niro.

Robert de niro:Jambe blessée lors du tournage de « Killers of the Flower Moon »

L’histoire du casting de De Niro dans la comédie dirigée par Penny Marshall a été longuement discutée et a refait surface plus récemment lorsque la « grande » star Elizabeth Perkins, qui a joué l’intérêt amoureux de Josh Susan Lawrence, a renversé la fève sur « Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen » en avril.

« Robert De Niro a en fait été choisi pour le rôle de Josh », a déclaré Perkins, 60 ans. « Et puis tout s’est effondré parce qu’il avait un conflit d’horaire, puis ils sont allés voir Tom Hanks. C’est comme un film totalement différent dans mon cerveau avec Robert de niro. »

Perkins a déclaré qu’elle avait auditionné pour le rôle avec De Niro, qui aurait apporté un personnage très différent.

« Il était plus maussade, c’était un peu un film d’horreur. C’était Robert De Niro errant dans les rues de New York », a déclaré Perkins. « Ce que Tom Hanks y a apporté était tellement plus léger. »

De Niro, bien sûr, a connu une carrière cinématographique légendaire avec des rôles comme « Le Parrain 2 », pour lequel il a remporté un Oscar, « Raging Bull » et « Taxi Driver ». La star a admis à Fallon que les fans lui rappellent souvent sa célèbre phrase « Taxi Driver », « Tu me parles? »

« Il y a des années à LA, dans la vallée, une bande d’enfants s’est arrêtée à côté de moi à un feu rouge et a dit : ‘Tu me parles ?' », se souvient l’acteur. « Je ne sais pas comment ils m’ont reconnu.

A-t-il répondu aux fans révérencieux ? Non, a-t-il ri.