Robert De Niro assiste aux funérailles de son petit-fils Leandro, 19 ans, à New York

Robert De Niro a assisté aux funérailles de son petit-fils Leandro De Niro Rodriguez vendredi, cinq jours après la mort tragique du jeune homme de 19 ans à New York.

L’acteur de 79 ans était accompagné de sa petite amie Tiffany Chen et de leur fille de 3 mois Gia pour le service à la chapelle funéraire Frank E. Campbell dans l’Upper East Side de Manhattan. Leandro était le fils de l’aînée des enfants de De Niro, Drena De Niro, 51 ans, et du graffeur Carlos Rodriguez, qui étaient également présents au mémorial.

Le double lauréat d’un Oscar a été rejoint par des amis de longue date et d’anciennes co-stars Christopher Walken, Harvey Keitel et Michael Imperioli, par photos obtenues par Page Six.

Jeudi, la famille a organisé une veillée à la chapelle, qui a déjà fourni des services funéraires à l’ancienne Première Dame Jackie Kennedy Onassis, John Lennon, Judy Garland, Greta Garbo, Joan Crawford, Heath Ledger, Mary Tyler Moore et The Notorious BIG entre autres. .

ROBERT DE NIRO « PROFONDÉMENT DÉTRESSE » PAR LA MORT DU PETIT-FILS DE 19 ANS

Drena a annoncé la mort de Leandro dans un hommage émouvant qu’elle a partagé sur Instagram dimanche soir. « Mon bel ange doux, » commença-t-elle. « Je t’ai aimé au-delà des mots ou de la description depuis le moment où je t’ai senti dans mon ventre. Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a toujours été pur et réel dans ma vie. »

L’actrice a poursuivi : « J’aimerais être avec toi en ce moment. J’aimerais être avec toi. Je ne sais pas comment vivre sans toi mais je vais essayer de continuer et de répandre l’amour et la lumière que tu m’as tant fait. ressentir en devenant ta maman. Tu étais si profondément aimée et appréciée et j’aurais aimé que l’amour seul puisse te sauver.

« Je suis tellement désolée mon bébé, je suis tellement désolée @carlosmare », a-t-elle écrit en identifiant le père de Leandro. « Repose en paix et au paradis éternel mon garçon chéri. »

Drena est l’aînée des sept enfants de De Niro. Elle a été adoptée par l’acteur lorsqu’il était marié à sa mère, son ex-femme Diahnne Abbott, de 1976 à 1988. Dans une déclaration obtenue par Fox News Digital, De Niro a commenté la perte dévastatrice.

« Je suis profondément affligé par le décès de mon petit-fils bien-aimé Leo », a déclaré la star de « Les Affranchis ». « Nous apprécions grandement les condoléances de tout le monde. Nous vous demandons de bien vouloir nous accorder de l’intimité pour pleurer la perte de Leo. »

Drena a également partagé son chagrin dans une déclaration à Fox News Digital, « C’est avec un choc et une tristesse incommensurables que nous disons au revoir à notre fils bien-aimé Leo. Nous vous remercions pour l’effusion d’amour et de soutien et demandons que nous ayons la vie privée à ce le temps de traiter ce chagrin inconsolable. »

En réponse aux questions de Fox News Digital sur sa mort, un porte-parole de DCPI a déclaré avoir répondu à un appel au 911 le 2 juillet, où « un homme de 18 ans a été retrouvé inconscient, sans réponse et a été déclaré décédé par EMS sur place. Une cause de décès sera déterminée par le bureau du médecin légiste.

Un porte-parole du DCPI n’était pas immédiatement disponible pour commenter si le cas fait l’objet d’une enquête en tant que surdose ou s’il y a des suspects.

Mercredi, Drena a discuté du décès de son fils Leandro dans la section des commentaires de son Instagram, répondant à un utilisateur qui a demandé ce qui s’était passé.

« Quelqu’un l’a vendu fentanyl lacé des pilules dont ils savaient qu’elles étaient mélangées mais qu’ils lui vendaient toujours, donc pour tous ces gens qui vendent et achètent encore ce s—, mon fils est parti pour toujours », a-t-elle écrit.

Un représentant des deux De Niros a également déclaré à Fox News Digital : « Aucun commentaire n’est fait pour le moment. »

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.