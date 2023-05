Robert De Niro aperçu après avoir annoncé qu’il attendait son 7e enfant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Elder Ordonez / SplashNews.com

Robert de niro, 79 ans, a été repéré pour la première fois depuis qu’il a fait la une des journaux pour avoir un septième enfant. L’acteur portait une tenue décontractée qui comprenait un polo gris sous une veste noire, un pantalon noir et des chaussures noires alors qu’il passait devant une barricade à New York, NY. Il portait également des lunettes et a semblé saluer les spectateurs à un moment donné.

On ne sait pas où Robert allait, mais la sortie est la première fois qu’il est vu en public depuis que la nouvelle en a choqué beaucoup. Il a confirmé le nouvel ajout lors d’une interview le 9 mai avec ET Canada. Lorsque l’intervieweur a mentionné ses « six » enfants, il les a corrigés. « Sept, en fait. Je viens d’avoir un bébé », a-t-il déclaré. Son représentant a également confirmé la nouvelle.

Robert n’a pas mentionné qui est la mère de son nouvel enfant, mais il a eu une relation amoureuse avec Tiffany Chen depuis 2021 et elle a été vue avec une bosse de bébé apparente sous un pull gris et une robe noire alors qu’elle était de sortie avec Robert en avril, selon Page 6. On ne sait pas pour le moment si le nouvel ajout est un garçon ou une fille.

Alors que la joyeuse nouvelle d’un autre bébé fait son chemin, Robert est père de six enfants depuis des années. Sa progéniture comprend Dréna De Niro51 ans, qu’il a adopté lors d’une précédente relation, fils Raphaël De Niro46 ans, fils jumeaux, julien et Aaron De Niro27 ans, fils Elliot De Niro25 ans, et un enfant né par mère porteuse en 2011.

En plus de confirmer son nouveau bébé, Robert s’est extasié sur tous ses enfants et sur la façon dont ils gèrent les désaccords, dans le ET Canada entretien. « Mes enfants ne sont pas toujours d’accord avec moi, et ils sont respectueux », a-t-il expliqué. « Ma fille, elle a 11 ans, elle me fait parfois du chagrin et je me dispute avec elle. Mais je l’adore, tu sais. Et mon plus jeune maintenant… ce sera plus à venir. C’est comme ça. »

