Robert De Niro accueille un 7e enfant à 79 ans et partage la sagesse parentale – National

Robert De Niro est un nouveau papa, pour la septième fois, à 79 ans.

L’acteur oscarisé a révélé qu’il avait accueilli un nouvel enfant dans le monde lors d’une interview lundi avec ET Canadafaisant la promotion de son film bien nommé À propos de mon père.

Lorsque De Niro a été interrogé dans l’interview sur le fait d’être père de six enfants, il a apporté une correction.

« Sept, en fait, » dit-il. « Je viens d’avoir un bébé. »

On ne sait pas qui est la mère de son septième enfant, bien que de nombreux médias aient émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de Tiffany Chen, une artiste martiale professionnelle. Le couple n’a jamais confirmé publiquement une relation après avoir déclenché pour la première fois des rumeurs de rencontres en 2021.

Le Parrain L’acteur a partagé certaines de ses expériences avec la paternité, disant qu’il ne pense pas qu’il est un « papa cool ».

« Vous savez, mes enfants ne sont pas toujours d’accord avec moi, et ils sont respectueux. Ma fille, elle a 11 ans, elle me fait parfois du chagrin et je me dispute avec elle », a-t-il déclaré. « Je l’adore, mais tu sais. »

De Niro a ajouté qu’il y aura probablement plus d’angoisse chez les adolescents dans sa vie avec le bébé numéro sept.

« Et mon plus jeune maintenant, ce sera plus à venir. Mais c’est comme ça », a-t-il dit.

Le Conducteur de taxi star a été mariée deux fois et est également grand-père. Il a dit qu’il préférait une approche aimante de la parentalité, mais a reconnu qu’il devait être «sévère sur les choses» lorsque cela était nécessaire.

«Je veux dire, il n’y a pas moyen de contourner cela avec les enfants. Je n’aime pas avoir à faire la loi et des trucs comme ça. Mais vous n’avez tout simplement pas le choix », a-t-il partagé. « Et n’importe quel parent, je pense, dirait la même chose. Vous voulez toujours faire ce qu’il faut pour les enfants et leur donner le bénéfice du doute, mais parfois vous ne pouvez pas.

Dans une interview séparée avec Accéder à Hollywood Mardi, De Niro a noté que la parentalité peut être « effrayante », mais « vous faites de votre mieux ».

« Parfois, je ne pense pas que les gens sachent vraiment ce qu’est un bon père », a-t-il déclaré. « Eh bien, tu sais que tu as une responsabilité mais regarde, c’est un mystère, c’est beaucoup d’excitation. »

L’aîné des enfants de De Niro a 51 ans – sa fille adoptive Drena, qu’il partage avec son ex-femme Diahnne Abbott. De Niro et Abbott se sont mariés de 1976 à 1988 et partagent également un fils ensemble, Raphael, 46 ans.

En 1995, De Niro a accueilli des fils jumeaux, Aaron et Julian, maintenant tous deux âgés de 27 ans, avec sa petite amie de longue date, Toukie Smith.

Le double lauréat d’un Oscar était également marié à Grace Hightower avant leur séparation en 2018. Ensemble, ils coparentent leur fils Elliot, 25 ans, et leur fille Helen, 11 ans.