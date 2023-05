Robert De Niro, 79 ans, devient père d’un septième enfant

L’acteur hollywoodien Robert De Niro a récemment accueilli le bébé n ° 7, a-t-il révélé lors d’une rencontre avec ET Canada. Dans son interview, l’acteur oscarisé de 79 ans a parlé de la parentalité tout en faisant la promotion de son prochain film « About My Father ».

« Je veux dire, il n’y a pas moyen de contourner cela avec les enfants. Je n’aime pas avoir à faire la loi et des trucs comme ça. Mais, [sometimes] vous n’avez tout simplement pas le choix », a-t-il partagé en expliquant sa vision de la paternité.

« Et n’importe quel parent, je pense, dirait la même chose. Vous voulez toujours faire ce qu’il faut pour les enfants et leur donner le bénéfice du doute, mais parfois vous ne pouvez pas. » Lorsque l’intervieweur a posé des questions sur ses six enfants, il a corrigé : « Sept, en fait ».

« Je viens d’avoir un bébé », a-t-il révélé. Cependant, il n’a pas révélé de détails sur son nouveau membre de la famille ou sur son partenaire.

Un représentant de De Niro a confirmé plus tard qu’il était en fait père de sept enfants.

L’actrice oscarisée a la chance d’avoir six enfants. L’acteur et sa première épouse, Diahnne Abbott, sont parents d’une fille Drena, 51 ans, et d’un fils Raphael, 46 ans. En 1995, il a accueilli les jumeaux Julian et Aaron, 27 ans, avec son ancienne petite amie, mannequin et actrice Toukie Smith. De Niro partage également son fils Elliot, 24 ans, et sa fille Helen Grace, 11 ans, avec son ex-femme, Grace Hightower, a rapporté Gens.

L’acteur Parrain est aussi grand-père. Il a dit que la meilleure partie d’être un parent ou un grand-parent est de pousser leurs enfants à réaliser leurs rêves.

« Pour mes enfants, je leur dis: » Si vous voulez être acteur ou si vous voulez faire ceci ou cela, tant que vous êtes heureux. Ne vous sous-estimez pas « , a déclaré De Niro. Personnesen janvier 2020. « C’est tout ce que je dirais – poussez-vous un peu plus et atteignez ce que vous pensez vraiment vouloir faire. N’ayez pas peur. »

L’acteur a ajouté : « C’est important pour eux de trouver leur propre voie. »