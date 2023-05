Robert De Niro, 79 ans, accueille son 7e enfant

Robert de niro vient d’accueillir son septième enfant, a confirmé un représentant de l’acteur à Fox News Digital.

L’acteur de 79 ans a fait la révélation en discutant de la parentalité et de son nouveau rôle dans la comédie « About My Father » avec ET Canada.

Lorsque l’intervieweur a mentionné ses six enfants, l’acteur de « Taxi Driver » a corrigé que c’était « sept, en fait. Je viens d’avoir un bébé ».

L’actrice oscarisée n’a pas donné de détails après avoir laissé tomber la bombe du bébé et n’a pas révélé qui était la mère.

« Mes enfants ne sont parfois pas d’accord avec moi et ils sont respectueux », a déclaré De Niro au point de vente pour savoir s’il se considérait comme un « papa cool ». « Ma fille a 11 ans, elle me fait parfois du chagrin. Je l’adore. Et ma plus jeune maintenant, donc ce sera plus à venir, vous savez, mais c’est comme ça. »

L’acteur « irlandais » a déclaré qu’il aimait être « aimant » avec ses enfants, mais qu’il devait être « sévère » est inévitable.

« Je veux dire, il n’y a pas moyen de contourner cela avec des enfants », a-t-il déclaré. « Je n’aime pas avoir à faire la loi et des trucs comme ça. Mais, [sometimes] vous n’avez tout simplement pas le choix. Et n’importe quel parent, je pense, dirait la même chose. Vous voulez toujours faire ce qu’il faut avec les enfants et leur donner le bénéfice du doute, mais parfois vous ne pouvez pas. »

Les six enfants les plus âgés de De Niro sont Drena, 51 ans, et Raphael, 46 ans, issus de son premier mariage avec Diahnne Abbott ; jumeaux, Julian et Aaron, 27 ans, avec l’ex Toukie Smith; et Elliot, 24 ans; et Helen Grace, 11 ans, issue de son deuxième mariage avec Grace Hightower. L’ancien couple a divorcé en 2018.