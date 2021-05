ROBERT De Niro se serait blessé à la jambe lors du tournage du nouveau film de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon.

L’acteur de 77 ans n’était pas sur le plateau de l’Oklahoma au moment de l’accident, TMZ rapports.

Getty Images

De Niro aurait volé de retour de Oklahoma jeudi doit voir un médecin aujourd’hui.

Un représentant a dit Fox News que l’acteur allait partir pour New York pendant deux semaines donc sa blessure n’a «rien à voir» avec le calendrier de production.

Une source aurait déclaré à TMZ que les membres d’équipage partiraient aujourd’hui à cause de l’accident de De Niro.

Killers of the Flower Moon est basé sur le livre de David Grann sur une série de meurtres mystérieux survenus dans l’État au cours des années 1920.

Les meurtres ont déclenché une enquête majeure du FBI impliquant J Edgar Hoover.

Getty

On ne pense pas que le tournage sera retardé car les scènes de l’acteur ont déjà été tournées[/caption]

Getty

De Niro a remporté un Oscar pour son rôle dans The GodFather Part II où il a joué le rôle de Vito Corleone[/caption]

Ce sera la première apparition de De Niro dans un film occidental et il jouera le rôle de l’éleveur condamné Bill Hale.

En 1921, Hale a ordonné les meurtres de la femme de son neveu, de sa belle-mère et d’autres membres de la famille pour prendre le contrôle de leurs droits pétroliers.

L’acteur, né en août 1943 à Manhattan, a reçu un Oscar pour son rôle dans le film de 1974 The GodFather Part II où il incarnait Vito Corleone.

Il a également interprété Jake LaMotta dans le film Scorsese Raging Bull et a remporté l’Oscar du meilleur acteur en 1981.

L’acteur a également joué dans les films comiques Wag The Dog en 1997 et Meet the Parents en 2000.





Killers of the Flower Moon dispose d’un budget d’environ 200 millions de dollars et le tournage n’aurait commencé que le mois dernier.

Il a été rapporté que le film est le film le plus cher de Scorsese et que la production devrait se terminer en 2022, selon les rapports.

Les autres membres de la distribution incluent Revenant star Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons et Lily Gladstone.