Robert Davi dénonce un « énorme décalage » entre Hollywood pour Harris et les Teamsters « de base » pour Trump

C’est l’histoire de deux candidats.

Alors que la vice-présidente Kamala Harris continue de bénéficier du soutien massif de stars comme Billie Eilish, Chris Rock, Meryl Streep, Oprah et Taylor Swift, l’ancien président Trump semble bénéficier du soutien majoritaire des membres du syndicat des Teamsters, un bloc électoral historiquement bleu.

« Ce ne sont pas des simples citoyens », a déclaré samedi à Brian Kilmeade de Fox News l’acteur Robert Davi, qui a joué dans des films comme « Les Goonies », « Die Hard » et « Permis de tuer ».

LE PRODUCTEUR DE HIP-HOP PHARRELL WILLIAMS « AGRESSÉ » PAR LES SOUTIENS POLITIQUES DE CÉLÉBRITÉS : « FERME-LA. PERSONNE NE T’A DEMANDÉ »

« Ce ne sont pas les Teamsters qui font fonctionner les plateaux de télévision. 60 % des Teamsters sont pour Donald Trump. Il y a donc un énorme décalage entre l’argent et la compréhension des problèmes de notre pays. »

Davi a brisé les rangs de la foule hollywoodienne avec son propre soutien à l’ancien président, restant dans une classe spéciale de personnalités soutenant Trump comme Dean Cain, Hulk Hogan, Kid Rock et Dennis Quaid, pour n’en nommer que quelques-uns.

Dans le même temps, un autre groupe improbable a dérogé aux attentes : la Fraternité internationale des Teamsters s’est abstenue de soutenir le candidat démocrate pour la première fois depuis plus de 25 ans et a décidé de rester neutre.

CLOONEY ET HOLLYWOOD S’ALIGNENT DERRIÈRE HARRIS ALORS QUE LES CÉLÉBRITÉS SOUTIENNENT LEUR CAPITALE ET L’ARGENT ABONDANT

Les résultats d’un sondage en ligne et par téléphone auprès des membres du syndicat des Teamsters suggèrent également qu’une majorité soutient l’ancien président Trump plutôt que le vice-président Harris.

« Le Parti démocrate a été détourné par une idéologie extrémiste de gauche, comme nous l’avons même vu l’autre jour dans le commentaire d’AOC sur probablement l’un des combats les plus intéressants contre le terrorisme. [pagers exploding]. Elle a critiqué cela et beaucoup de gens de gauche le font et continuent de le faire », a déclaré Davi à Kilmeade.

Jusqu’à présent, Harris a reçu le soutien d’autres personnalités hollywoodiennes comme George Clooney, Julia Roberts, Ben Stiller, Mark Hamill, Jamie Lee Curtis et la rappeuse Cardi B.