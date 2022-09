Robert Cormier, acteur de Heartland, décède à 33 ans

L’acteur canadien Robert Cormier, qui est apparu dans des émissions comme “Heartland” et “American Gods”, est décédé à 33 ans.

Un employé de Ridley Funeral Home a confirmé le décès à CTV News Toronto, mais n’a pas révélé la cause et a refusé de commenter davantage.

Selon une nécrologie publiée sur le site Web du salon funéraire, Cormier est décédé le 23 septembre et on se souvient d’eux comme “d’un athlète, d’un acteur et d’un grand frère”.

“Il avait la passion d’aider les autres et cherchait toujours à en faire plus”, lit-on dans la nécrologie. “Il aimait les soirées cinéma avec sa famille et admirait beaucoup son père.”

“La mémoire de Rob vivra à travers sa passion pour l’art et le cinéma, ainsi que ses trois sœurs qui signifiaient le monde pour lui.”

Dans un message sur Twitter, l’équipe de production de “Heartland” a déclaré que Cormier était un “membre bien-aimé” de l’équipe qui “nous manquera profondément”.

Il faisait partie de la distribution des deux saisons précédentes de la série.

Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Robert Cormier. Il était un membre bien-aimé du casting de Heartland au cours des deux dernières saisons. Au nom des acteurs et de l’équipe de Heartland, nos pensées vont à lui et à sa famille pendant cette période difficile. – Heartland (@HeartlandOnCBC) 27 septembre 2022

Cormier, qui est né à Toronto, a également fait des apparitions dans les anciennes séries “Ransom” et “Designated Survivor”.



Avec des fichiers de La Presse canadienne