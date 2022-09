Robert Cormier, acteur de “Heartland”, décède à 33 ans

Robert Cormier , un acteur de télévision et de cinéma de Toronto qui a joué Finn Cotter dans la longue série dramatique canadienne Heartlandest décédé le 23 septembre. Il avait 33 ans.

Aucune cause de décès n’a été donnée dans Nécrologie de Cormiermais la sœur de l’acteur, Stephanie, a déclaré au Hollywood Reporter qu’il décédé dans un hôpital d’Etobicoke après s’être blessé suite à une chute.

Cormier est également connu pour avoir incarné Kit Jennings dans la troisième saison de la série d’anthologies d’horreur de Netflix. Slasher et Winston dans Starz’s Dieux américains.

Cormier est connu comme “un athlète, un acteur et un grand frère”, selon une nécrologie.

“Il avait la passion d’aider les autres et cherchait toujours à en faire plus”, lit-on dans la nécrologie. « La mémoire de Rob vivra à travers sa passion pour l’art et le cinéma ; ainsi que ses trois sœurs qui signifiaient le monde pour lui.

Cormier est apparu pour la première fois sur Heartland dans la 15e saison, où il a joué un nouvel intérêt amoureux pour le personnage principal de la série Amy Fleming, interprété par la Canadienne Amber Marshall. Il devrait également figurer dans la 16e saison de l’émission, dont la première est prévue le 2 octobre.

Suite à l’annonce de la mort de Cormier, UpTV – qui syndique Heartland aux États-Unis – a rendu hommage au défunt acteur avec une publication sur Instagram.

Le réseau a partagé une photo de Cormier aux côtés de sa co-vedette Marshall et a écrit : « Robert Cormier, alias Heartland’s Finn, était un talent incroyable, parti trop tôt. Nous sommes profondément attristés d’apprendre son décès.”

Heartland Le compte Instagram officiel a également rendu hommage à Cormier en écrivant : « Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Robert Cormier. Il était un membre bien-aimé de Heartland casting des deux dernières saisons. Au nom de la Heartland acteurs et équipe, nos pensées vont à lui et à sa famille, qui ont demandé de l’intimité pendant cette période difficile.

Cormier est né à Toronto le 14 juin 1989 et a étudié l’économie à l’Université York avant de poursuivre ses ambitions de devenir acteur. Il est diplômé de la Toronto Academy of Acting for Film & Television en 2014 et a décroché son premier grand concert d’acteur deux ans plus tard lorsqu’il est apparu sur ABC. Survivant désigné, selon son Page IMDb.

Cormier laisse dans le deuil ses parents Robert et Lisa, ses sœurs Brittany, Krystal et Stéphanie, sa grand-mère Joanne, ainsi que des tantes, oncles et cousins.

