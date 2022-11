Robert Clary, star de “Hogan’s Heroes”, est mort à 96 ans

Robert Clary, vedette de la sitcom “Hogan’s Heroes” des années 1960, est décédé mercredi à 96 ans.

Clary était une survivante des camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon l’Associated Press, Clary est décédé mercredi soir à son domicile de Beverly Hills de causes naturelles.

“Il n’a jamais laissé ces horreurs le vaincre”, a déclaré sa nièce, Brenda Hancock, à propos des expériences de guerre de Clary dans sa jeunesse. “Il ne les a jamais laissés retirer la joie de sa vie. Il a essayé de transmettre cette joie aux autres à travers son chant, sa danse et sa peinture.”

Clary avait un message spécial qu’il avait l’habitude de partager avec ses élèves. “Ne détestez jamais”, a déclaré Hancock. “Il n’a pas laissé la haine vaincre la beauté de ce monde.”

Clary a dépeint le cap. Louis LeBeau dans “Hogan’s Heroes” diffusé de 1965 à 1971.

Clary était la dernière star originale survivante de la sitcom qui comprenait Bob Crane, Richard Dawson, Larry Hovis et Ivan Dixon en tant que prisonniers. Werner Klemperer et John Banner, qui ont joué leurs ravisseurs, étaient tous deux des Juifs européens qui ont fui la persécution nazie avant la guerre.

Clary a commencé sa carrière en tant que chanteur de boîte de nuit et est apparu sur scène dans des comédies musicales telles que “Irma La Douce” et “Cabaret”. Après “Hogan’s Heroes”, le travail télévisé de Clary comprenait des feuilletons “The Young and the Restless”, “Days of Our Lives” et “The Bold and the Beautiful”.

En 2014, Clary a déclaré dans une interview qu’il pensait que le théâtre musical était le point culminant de sa carrière: “J’adorais aller au théâtre à 8 heures 15, me maquiller et divertir”, a-t-il déclaré.

Clary est resté silencieux sur son expérience de guerre jusqu’en 1980. Un documentaire sur l’enfance de Clary et ses années d’horreur aux mains des nazis, “Robert Clary, A5714: A Memoir of Liberation”, est sorti en 1985. Les avant-bras des prisonniers des camps de concentration étaient tatoués avec une identification numéros, A5714 étant la marque de fabrique de Clary.

“Ils écrivent des livres et des articles dans des magazines niant l’Holocauste, se moquant des 6 millions de Juifs – dont un million et demi d’enfants – qui sont morts dans les chambres à gaz et les fours”, a-t-il déclaré à l’Associated Press dans une interview en 1985.

Douze des membres de sa famille immédiate, ses parents et 10 frères et sœurs, ont été tués sous les nazis, a écrit Clary dans une biographie publiée sur son site Web.

“Je supplie la prochaine génération de ne pas faire ce que les gens ont fait pendant des siècles – détester les autres à cause de leur peau, de la forme de leurs yeux ou de leurs préférences religieuses”, a déclaré Clary dans une interview en 1997.

Après avoir pris sa retraite d’acteur, Clary est resté en bonne santé et occupé avec sa famille, ses amis et sa peinture.

Clary a épousé Natalie Cantor, la fille du chanteur-acteur Eddie Cantor, en 1965. Elle est décédée en 1997.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.