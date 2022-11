Robert Clary, décède à 96 ans

LOS ANGELES –

Robert Clary, un survivant des camps de concentration nazis né en France pendant la Seconde Guerre mondiale qui a joué un prisonnier de guerre fougueux dans l’improbable sitcom des années 1960 “Hogan’s Heroes”, est décédé. Il avait 96 ans.

Clary est décédé mercredi de causes naturelles à son domicile de la région de Los Angeles, a déclaré jeudi sa nièce Brenda Hancock.

“Il n’a jamais laissé ces horreurs le vaincre”, a déclaré Hancock à propos de l’expérience de guerre de Clary dans sa jeunesse. “Il ne les a jamais laissés retirer la joie de sa vie. Il a essayé de transmettre cette joie aux autres à travers son chant, sa danse et sa peinture.”

Lorsqu’il a raconté sa vie aux étudiants, il leur a dit : « Ne détestez jamais », a déclaré Hancock. “Il n’a pas laissé la haine vaincre la beauté de ce monde.”

“Hogan’s Heroes”, dans lequel des soldats alliés dans un camp de prisonniers de guerre ont battu leurs ravisseurs clownesques de l’armée allemande avec des stratagèmes d’espionnage, a joué la guerre strictement pour rire pendant sa course de 1965 à 1971. Le 5 pieds 1 Clary arborait un béret et un sourire sardonique alors que le Cpl. Louis LeBeau.

Clary était la dernière star originale survivante de la sitcom qui comprenait Bob Crane, Richard Dawson, Larry Hovis et Ivan Dixon en tant que prisonniers. Werner Klemperer et John Banner, qui ont joué leurs ravisseurs, étaient tous deux des Juifs européens qui ont fui la persécution nazie avant la guerre.

Clary a commencé sa carrière en tant que chanteur de boîte de nuit et est apparu sur scène dans des comédies musicales telles que “Irma La Douce” et “Cabaret”. Après “Hogan’s Heroes”, le travail télévisé de Clary comprenait les feuilletons “The Young and the Restless”, “Days of Our Lives” et “The Bold and the Beautiful”.

Il considérait le théâtre musical comme le point culminant de sa carrière. “J’adorais aller au théâtre à 8h45, me maquiller et divertir”, a-t-il déclaré dans une interview en 2014.

Il est resté publiquement silencieux sur son expérience de la guerre jusqu’en 1980, date à laquelle, a déclaré Clary, il a été poussé à s’exprimer par ceux qui ont nié ou diminué l’effort orchestré par l’Allemagne nazie pour exterminer les Juifs.

Un documentaire sur l’enfance de Clary et des années d’horreur aux mains des nazis, “Robert Clary, A5714: A Memoir of Liberation”, est sorti en 1985. Les avant-bras des prisonniers des camps de concentration étaient tatoués avec des numéros d’identification, A5714 étant la marque de Clary pour la vie.

“Ils écrivent des livres et des articles dans des magazines niant l’Holocauste, se moquant des 6 millions de Juifs – dont un million et demi d’enfants – qui sont morts dans les chambres à gaz et les fours”, a-t-il déclaré à l’Associated Press dans une interview en 1985. .

Douze des membres de sa famille immédiate, ses parents et 10 frères et sœurs, ont été tués sous les nazis, a écrit Clary dans une biographie publiée sur son site Web.

En 1997, il faisait partie des dizaines de survivants de l’Holocauste dont les portraits et les histoires ont été inclus dans “The Triumphant Spirit”, un livre du photographe Nick Del Calzo.

“Je supplie la prochaine génération de ne pas faire ce que les gens ont fait pendant des siècles – détester les autres à cause de leur peau, de la forme de leurs yeux ou de leurs préférences religieuses”, a déclaré Clary dans une interview à l’époque.

Retiré du théâtre, Clary est resté occupé avec sa famille, ses amis et sa peinture. Ses mémoires, « De l’Holocauste aux héros de Hogan : l’autobiographie de Robert Clary », ont été publiées en 2001.

“One Of The Lucky Ones”, une biographie de l’une des sœurs aînées de Clary, Nicole Holland, a été écrite par Hancock, sa fille. La Hollande, qui a travaillé avec la Résistance française contre l’Allemagne, a survécu à la guerre, tout comme une autre sœur. Le deuxième livre de Hancock, “Talent Luck Courage”, raconte la vie de Clary et Holland et leur impact.

Clary est né Robert Widerman à Paris en mars 1926, le plus jeune des 14 enfants de la famille juive. Il avait 16 ans quand lui et la plupart de sa famille ont été emmenés par les nazis.

Dans le documentaire, Clary se souvient d’une enfance heureuse jusqu’à ce que lui et sa famille soient forcés de quitter leur appartement parisien et placés dans un wagon à bestiaux bondé qui les a transportés dans des camps de concentration.

“Personne ne savait où nous allions”, a déclaré Clary. “Nous n’étions plus des êtres humains.”

Après 31 mois de captivité dans plusieurs camps de concentration, il est libéré du camp de la mort de Buchenwald par les troupes américaines. Sa jeunesse et sa capacité à travailler l’ont maintenu en vie, a déclaré Clary.

De retour à Paris et réuni avec ses deux sœurs, Clary a travaillé comme chanteur et enregistré des chansons qui sont devenues populaires en Amérique.

Après son arrivée aux États-Unis en 1949, il est passé des dates de club et de l’enregistrement aux comédies musicales de Broadway, y compris “New Faces of 1952”, puis au cinéma. Il est apparu dans des films dont “Thief of Damascus” en 1952, “A New Kind of Love” en 1963 et “The Hindenburg” en 1975.

Ces dernières années, Clary a enregistré des versions jazz de chansons d’Ira Gershwin, Stephen Sondheim et d’autres grands noms, a déclaré son neveu Brian Gari, un auteur-compositeur qui a travaillé sur les CD avec Clary.

Clary était fier des résultats, a déclaré Gari, et ravi d’une lettre de compliments qu’il a reçue de Sondheim. “Il a accroché ça au mur de la cuisine”, a déclaré Gari.

Clary ne se sentait pas mal à l’aise à propos de la comédie sur “Hogan’s Heroes” malgré la tragédie de l’expérience de guerre dévastatrice de sa famille.

“C’était complètement différent. Je sais qu’ils (les prisonniers de guerre) avaient une vie terrible, mais comparé aux camps de concentration et aux chambres à gaz, c’était comme des vacances.”

Clary a épousé Natalie Cantor, la fille du chanteur-acteur Eddie Cantor, en 1965. Elle est décédée en 1997.