Robert Caro se détend en écoutant les gens tambouriner à Central Park

Mais elle a persisté. Et finalement Caro, une auteure lauréate du prix Pulitzer, et son père ont ouvert leur sanctuaire intérieur pour “Turn Every Page: The Adventures of Robert Caro and Robert Gottlieb”, sur la collaboration dynamique et controversée d’un demi-siècle derrière “The Power Broker”. l’incontournable de la bibliothèque Zoom sur l’urbaniste Robert Moses et «The Years of Lyndon Johnson», dont le cinquième volume Caro travaille depuis environ une décennie.

Lorsque la cinéaste Lizzie Gottlieb a approché Robert Caro à propos d’un documentaire sur la relation entre lui et son monteur, Robert Gottlieb, Caro n’a pas voulu le faire. Il a néanmoins trouvé insultant que Robert, le père de Lizzie, ne veuille pas le faire non plus.

2. Mes machines à écrire J’écris mes livres non pas sur un ordinateur mais sur un Smith Corona Electra 210. Ils ont arrêté de les fabriquer il y a environ 30 ans, mais j’en ai accumulé quelques-uns. Vous avez besoin de pièces de rechange car lorsqu’une pièce casse sur celle que vous utilisez, vous devez cannibaliser la pièce d’une autre. Quand j’ai un livre qui sort et que les profils des journaux mentionnent que je les utilise, les gens m’envoient leurs anciens qui ont été stockés il y a des années. Grâce à cette générosité, j’en ai eu 14 il y a trois ans. J’en suis déjà à 11.

1. La photographie du moment même où ma femme et moi nous sommes rencontrés Pour des raisons trop compliquées à expliquer ici, un photographe me suivait partout pour me photographier lors d’un bal à Princeton en 1956. Ina, que je n’avais jamais rencontrée, est venue danser avec son rendez-vous. “Prenons une photo de moi avec son“, J’en ai parlé à la photographe et je l’ai interrompue. La photo a été prise et elle se trouve encore aujourd’hui sur une étagère de notre appartement. Elle est un peu fissurée et fragile, mais elle m’est si précieuse que j’ai peur de la sortir de son cadre pour la restaurer.

Caro, par écrit, a développé ses 10 nécessités culturelles, qui incluent Trollope, les rubans de machine à écrire et les Knicks. Et les Géants. Ce sont des extraits édités.

3. Mes rubans de machine à écrire De plus en plus difficile à obtenir. Et j’aime les rubans de coton, pas le nylon habituel, très fortement encré. De cette façon, les mots que vous tapez sont plus gras et plus noirs. Lorsque vous avez tapé la même page plusieurs fois, les mots n’ont plus d’impact, et les avoir en gras et en noir aide.

4. Ma cabane Dans les bois derrière ma maison à Long Island – peut-être à 70 mètres – se trouve un abri de jardin de 15 pieds sur 20 avec un toit pointu élevé. Il repose sur une fondation de parpaings. C’est là que j’écris l’été. Les murs et le plafond sont en bois nu non peint, et il n’y a rien dans le hangar à part mon bureau, un classeur, deux petites étagères, un climatiseur et, bien sûr, cloué à un mur, un tableau de liège. Je l’ai acheté il y a 23 ans. Quand nous arrivons à la maison au début de chaque été, je cours à la cabane pour voir s’il y a eu une fuite dans le toit pendant l’hiver, et il n’y en a jamais eu. À moins d’une raison particulière, je n’apporte pas mon téléphone portable là-bas. J’épingle les pages de mon plan sur le tableau de liège et je suis prêt à partir. C’est mon endroit préféré sur terre.

5. Les géants de New York Malgré tout.

6. Les Knicks de New York Malgré tout.

7. Sessions Zoom avec les camarades de classe d’Horace Mann Pendant quelques années, nous l’avons fait en personne, dans un restaurant, mais maintenant l’un de nous a déménagé dans une autre ville, alors nous zoomons. Nous le faisons toutes les quatre ou cinq semaines. On se connaît depuis qu’on a 11 ou 12 ans. On est plus vieux maintenant.

8. Ma première édition de Trollope Mon éditeur, Sonny Mehta, me l’a offert en cadeau pour fêter l’occasion où j’ai reçu un prix Pulitzer. Il s’agit d’un ensemble de romans de Trollope intitulés “Chronicles of Barsetshire”. J’aime Trollope et particulièrement ces romans, comme Sonny le savait, et cet ensemble est la première édition collectée de ces œuvres, publiée en 1887.

9. Mes volumes reliés de la série Captain Hornblower Quand j’étais petit, j’étais sous le charme de ces sept livres. Je les sortais de la succursale de la bibliothèque publique de Broadway et de la 99e rue, je m’asseyais sur les marches à l’extérieur et je commençais à lire ; Je ne pouvais pas attendre d’être rentré à la maison. Une année, Ina m’a offert le cadeau parfait. Elle les fit relier dans une reliure bleu marine avec des ancres et des dispositifs navals en or sur les dos. Chaque fois que je jette un coup d’œil à ma bibliothèque et que je les vois, je commence à me souvenir de mes scènes préférées, découvrant parfois à ma grande surprise que je récite la scène, sans avoir ouvert le livre.

10. Les dimanches à Central Park L’après-midi, après le travail, Ina et moi entrons à l’entrée de la 69e rue. Pédaler ou faire du jogging le long de la route sont des êtres humains de toutes races et couleurs. A droite se trouve le Sheep Meadow, un vaste espace, vraiment : 15 acres. Et les dimanches d’été, il semble que chaque pied carré de ces acres contient des gens – des familles, des footballeurs, des pique-niqueurs, etc., etc. À gauche, des gens vêtus de tenues d’un blanc immaculé. boulingrins anglais. Continuez : les patineurs à roulettes virevoltent gracieusement ou follement sur de la musique disco. Continuez : assis sur un banc, une file de batteurs, généralement 10 ou 11 d’entre eux. Leur tambour m’hypnotise presque ; Je peux rester là une heure à les écouter. D’une manière ou d’une autre, cela fait sortir de moi la tension de l’écriture.