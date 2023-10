Robert Card, l’homme soupçonné d’avoir abattu 18 personnes et blessé 13 autres à Lewiston, dans le Maine, a été retrouvé mort. Un responsable de l’application des lois a déclaré à l’Associated Press que Card serait mort d’une blessure par balle auto-infligée.

“Comme beaucoup de gens, je pousse un soupir de soulagement ce soir en sachant que Robert Card ne constitue plus une menace pour personne”, a déclaré la gouverneure du Maine, Janet Mills, une démocrate, lors d’une conférence de presse vendredi soir.

Un responsable anonyme des forces de l’ordre a annoncé la nouvelle de la mort de Card à l’Associated Press avant que le bureau du shérif du comté d’Androscoggin ne confirme la mort de Card. Dans une publication sur Facebook, le département a déclaré que le suspect de la fusillade avait « été localisé et est décédé ».

Card était le seul suspect dans la fusillade meurtrière de mercredi dans un bowling et un bar. Selon les informations publiées par la police de l’État du Maine, Card était un instructeur d’armes à feu qualifié qui ferait partie de la réserve de l’armée américaine stationnée à Saco, dans le Maine.

Les autorités ont déclaré que Card avait récemment signalé souffrir de problèmes de santé mentale, notamment entendre des voix et menacer de tirer sur la base de la Garde nationale à Saco. Card aurait également été admis dans un établissement de santé psychiatrique pendant deux semaines au cours de l’été, mais un document de la police ne fournissait aucun détail sur le traitement qu’il avait reçu ni sur son état.

La chasse à l’homme contre Card a impliqué des centaines d’agents chargés de l’application des lois, y compris des membres du FBI, et a conduit les habitants de Lewiston et des environs à être avertis de rester chez eux, car Card était considéré comme armé et dangereux.

Les responsables de l’application des lois se sont réunis vendredi au lycée de Lewiston alors qu’ils poursuivaient leur chasse à l’homme pour retrouver le suspect Robert Card à la suite d’une fusillade de masse à Lewiston, dans le Maine. L’Associated Press a rapporté vendredi soir que Card avait été retrouvé mort.

En plus de rechercher Card dans les bois et autour des propriétés appartenant à ses proches, les autorités ont également envoyé des équipes de plongée à sa recherche dans les eaux d’une rivière locale.

Les autorités du Canada, pays frontalier du Maine, ont également déclaré qu’elles surveillaient la situation pendant que la police recherchait Card. Lewiston se trouve à environ trois heures et demie de la frontière canadienne.

Il s’agit d’une histoire de dernière minute et sera mise à jour à mesure que de plus amples informations seront disponibles.