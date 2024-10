Robert AM Stern conçoit des salles de spectacle pour l’Ohio State University

Les studios d’architecture Robert AM Stern Architects et DLR Group ont dévoilé deux bâtiments d’enseignement supérieur destinés aux arts du spectacle à l’Ohio State University à Columbus, Ohio, États-Unis.

Basé à New York Robert AM Stern Architectes (RAMSA) a collaboré avec l’architecte du disque et le concepteur de salles de spectacle Groupe DLR pour créer le bâtiment de musique familiale Timashev et le bâtiment du département de théâtre, de cinéma et d’arts médiatiques, achevés respectivement en 2022 et 2023.

Les bâtiments couvrent 200 000 pieds carrés (18 580 mètres carrés) sur Le campus de l’Ohio State University et « partager une identité architecturale fondée sur l’ouverture, la visibilité et la connectivité qui rendent les activités artistiques au sein de ces bâtiments visibles pour les passants ».

« Conçus et développés pour l’enseignement des arts du spectacle, les espaces de performance et de pratique ultramodernes des bâtiments servent les professeurs et les étudiants de l’État de l’Ohio et sont équipés pour accueillir des artistes de classe mondiale et des membres de la communauté de Columbus », a déclaré l’équipe à Dezeen. .

Revêtus des détails en brique rouge et en métal gris ardoise standard de l’université, les deux bâtiments ont été conçus pour respecter l’échelle des bâtiments voisins, mais s’écartent du contexte immédiat avec des façades vitrées en continu le long du bord ouest.

À l’intérieur, des halls à double hauteur – revêtus de lambris en bois clair – servent d’espaces communautaires lumineux et de grands couloirs permettant la circulation entre plusieurs salles de spectacle.

Selon les studios, ces espaces sont également devenus des lieux populaires sur le campus pour les études et les réunions sociales.

Le Timashev Family Music Building comprend une salle de récital de 190 places dont l’acoustique est réglable pour la musique de chambre, des salles de classe, des bureaux, un studio d’enregistrement, une salle de répétition de 3 775 pieds carrés (350 mètres carrés) et un atelier de réparation de pianos. Il comprend également l’auditorium Weigel rénové de 700 places.

Le bâtiment du Département de théâtre, de cinéma et d’arts médiatiques est centré autour d’un théâtre d’avant-scène de 444 places et d’un théâtre de poussée multiforme de 202 places.

Le bâtiment comprend également un atelier de scène, des studios, des salles de montage, un laboratoire d’éclairage, une billetterie et une scène sonore pour les nouveaux médias de 4 500 pieds carrés (420 mètres carrés).

« Une prise en compte attentive de l’acoustique – à la fois de la transmission du son et de la réverbération – a été essentielle au succès des deux projets. [buildings] », a déclaré l’équipe.

« Les détails de la construction, combinés à la conception des systèmes mécaniques, ont été étudiés de manière intensive pour obtenir des performances acoustiques exceptionnelles. »

De plus, un système de double fenêtre avec vitrage haute performance apporte de la lumière dans les espaces de représentation tout en réduisant la transmission acoustique et en contribuant à la performance du bâtiment.

Les fenêtres s’encastrent dans la façade en brique pour ombrager les espaces intérieurs et réduire les gains de chaleur solaire, tandis qu’une membrane de toit hautement réfléchissante réduit la température intérieure.

« Les deux bâtiments sont devenus d’importants passages sur le campus amenant les membres de la communauté de l’État de l’Ohio dans et à travers le bâtiment lorsqu’ils se déplacent à travers le campus », a déclaré l’équipe, faisant référence à la transformation du site du campus central qui relie son district universitaire du nord à son expansion. zones.

Immédiatement à l’est du bâtiment musical familial Timashev se trouve le Centre des arts Wexnerun bâtiment en forme de coin conçu par Peter Eisenman en 1989. Ses tours partielles revêtues de briques faisant référence à une armurerie médiévale et ses échafaudages à ossature blanche sont des éléments du déconstructivisme.

La photographie est de Francis Dzikowski.

Crédits du projet :

Architecte d’enregistrement, conception de salles de spectacle, acoustique et technologie théâtrale, MEP, protection incendie et ingénierie des structures : Groupe DLR

Architecte concepteur : RAMSA

Architecte paysagiste : Olin

Civil: Ingénieurs Konda Nemeth

Signalisation : Conception d’andain