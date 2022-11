Robe transparente de Kourtney Kardashian et plus de photos de tenues de week-end de mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Équipe Cobra / BACKGRID

Même si cela fait cinq mois que de Kourtney Kardashian mariage avec Travis Barker, la femme de 43 ans s’est souvenue de son grand jour dans un nouveau post Instagram. Kourtney a posté un diaporama de photos des coulisses portant toutes les différentes tenues Dolce & Gabbana de son voyage et chaque look était plus sexy que le suivant.

Sur une photo, Kourt était magnifique dans une robe rouge moulante et transparente avec un corsage corset et un soutien-gorge plongeant en dessous, et elle a coiffé la robe avec une étole de fourrure rouge. Sur une autre photo, Kourtney portait une mini-robe noire moulante complètement transparente avec un soutien-gorge sans bretelles bleu royal et des sous-vêtements taille haute assortis en dessous. La robe avait une image géante de Mère Marie sur le devant et elle a complété son look avec des talons noirs et un châle en fourrure bleue.

Comme si les tenues de Kourtney ne pouvaient pas être plus sexy, elle a porté une mini-robe noire moulante sans manches avec un décolleté en V plongeant qui révélait un décolleté ample. Un corset serré à lacets resserrait sa taille tandis que des chaussures en satin blanc liaient son look. Peut-être que notre look préféré était sa mini-robe moulante en satin rose clair. Le mini sans manches avait un décolleté décolleté et un corsage corset lacé sur le devant. Elle a ajouté une paire d’escarpins rose pâle à bout pointu avec la robe super courte.

Dans le dernier épisode de Les Kardashian sur Hulu, Kourtney était à Milan pour planifier ses tenues pour les voyages, alors elle a posté ses propres photos personnelles portant les tenues. Elle a légendé le message : “Dans le dernier épisode de @kardashianshulu, nous sommes à Milan, en Italie, pour l’une des expériences les plus incroyables que j’aie jamais vécues ! Nous sélectionnons tous nos looks @dolcegabbana pour notre enchanteur week-end de mariage italien.

Kourtney a poursuivi en écrivant: «La salle d’exposition a été transformée avec toutes les options que nous avons travaillé si étroitement avec l’équipe @dolcegabbana en sélectionnant à la main des pièces de leurs archives personnelles des années 90 (qu’ils ont ouvertes pour la première fois pour notre mariage pour m’habiller, mon sœurs et nos filles… si spéciales !) et regarde jusqu’au bout aujourd’hui. Merci à nos incroyables stylistes @danixmichelle et @chrisbkim pour toute votre aide pour donner vie à ce week-end. J’adore avoir ces moments capturés dans notre émission. Je regrette de ne pas avoir de photo de groupe avec notre équipe milanaise de mes amis qui me soutiennent et qui sont incroyables.