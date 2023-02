Robe rouge à épaules dénudées – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Francis Specker/CBS

Adèle était magnifique lorsqu’elle a assisté aux Grammy Awards 2023 le 5 février. La femme de 34 ans portait une magnifique robe rouge à épaules dénudées avec un décolleté à volants et des manches longues. La robe en velours moulait sa silhouette et avait une taille cintrée.

Adele a été nominée pour l’album de l’année pour son album “30” et elle a joué le rôle de son grand soir. En plus d’être magnifique dans sa robe plongeante et décolletée, elle a bercé un glamour magnifique. Ses cheveux roux étaient lâchés et séparés sur le côté en boucles volumineuses du vieux Hollywood. Elle a complété son look avec un smokey eye sensuel et une lèvre brillante.

Adele a été sur un rouleau avec ses tenues ces derniers temps et à part ce look de tapis rouge, elle a récemment porté une robe à sequins noirs à encolure dégagée plongeante. La robe à manches longues était moulante autour de sa taille et révélait un large décolleté. Elle avait ses cheveux roux attachés en un chignon haut avec le devant de ses cheveux bouclés à l’avant. Elle a complété son look avec un bracelet en diamant et une paire de boucles d’oreilles en diamant pendantes.

Un autre de nos looks préférés était la robe noire moulante à manches trois-quarts d’Adele. La robe plongeante était doublée de cristaux sur le devant et elle avait un décolleté en cœur décolleté qui montrait un décolleté important. Elle a complété son look avec une paire de boucles d’oreilles en diamant.

Comme si ses tenues ne pouvaient pas être meilleures, elle a porté une robe noire à col haut avec des découpes sur ses épaules et une découpe sur sa poitrine. La robe avait des détails argentés sur le décolleté et sa taille.

