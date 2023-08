Robe Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Tich Cyrus est à nouveau une femme heureusement mariée, et parmi les proches présents alors qu’elle se mariait avec Dominique Purcell était sa fille mégastar, Miley Cyrus. L’alun de Disney a servi de demoiselle d’honneur lors de la cérémonie de Malibu le samedi 19 août dans une longue robe bleu ciel à une épaule dans les images publiées par Juste Jared. Elle tenait un bouquet composé de roses blanches et de souffle de bébé alors qu’elle se tenait aux côtés de sa mère et de ses frères et sœurs Brandi36, et Tracer34 ans, qui faisaient également partie de la fête de mariage par images de cérémonie.

Tish, 56 ans, a annoncé pour la première fois ses fiançailles avec l’acteur australien de 53 ans, avec une magnifique photo de son diamant scintillant en avril 2023. Parallèlement à une photo de l’énorme diamant taille émeraude le 29 avril, elle a écrit : « Mille fois…. OUI ❤️ @dominicpurcell.” Quelques jours plus tard, le 2 mai, Tish et Miley ont été vus sortir à West Hollywood pour un déjeuner mère-fille. Ils semblaient être en pleine conversation, alors que de grands changements se profilaient pour la famille.

Mais selon une source de Nous hebdomadaire, l’interprète de « Flowers » était heureuse pour sa maman depuis le début. « Miley est tellement reconnaissante d’avoir trouvé quelqu’un qu’elle aime de tout son cœur », a déclaré l’initié au point de vente pour un rapport du 2 mai. « Dominic rend sa maman si heureuse, et Miley adore voir sa maman sourire et rire tout le temps. Miley ne pourrait pas être plus excitée pour eux.

Le père de Tish et Miley, star de la country Billy Ray Cyrus ont été mariées pendant près de trois décennies avant de demander le divorce dans le Tennessee en 2022, citant les «différences irréconciliables» habituelles. Le couple s’était déjà séparé en 2010 et 2013, mais s’était réconcilié les deux fois avant de se séparer définitivement. Avec Miley, l’ancien couple puissant partage des fils Tracer33, et Braison28 ans et filles Brandi35, et Noé23.

Billy, 61 ans, a également évolué et s’est fiancé à la chanteuse de 34 ans Rose de feu en novembre 2022. Dans une tournure controversée, il a admis l’avoir rencontrée sur le tournage de Hannah Montana il y a plus de dix ans, et se sont réunis pendant la pandémie, après sa séparation de Tish.

Mais le couple, même après leur séparation, est resté attaché à une « expérience partagée » en tant que coparents. Dans une déclaration conjointe publiée à PERSONNES, ils ont écrit: «C’est après 30 ans, cinq enfants incroyables et une vie de souvenirs, nous avons décidé de nous séparer – non pas avec tristesse, mais avec amour dans nos cœurs. Nous avons grandi ensemble, élevé une famille dont nous pouvons être si fiers, et il est maintenant temps de créer nos propres chemins. Nous serons toujours une famille et nous attendons avec impatience une expérience partagée continue et aimante en tant qu’amis et parents. Nous n’avons pas pris cette décision à la légère ou rapidement, mais avec tant de choses dans le monde, nous voulions apporter un peu de clarté et de clôture, afin que nous puissions rester concentrés sur ce qui est important. Avec amour et espoir… Tish et Billy Ray Cyrus.