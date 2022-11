Robe en dentelle florale – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

S’il y a une chose sûre à propos Miranda Lambertc’est qu’elle nous surprend constamment sur le tapis rouge et c’est exactement ce qu’elle a fait lors de la 56e édition des Country Music Association Awards à Nashville le 9 novembre. La femme de 38 ans portait une robe à fleurs sans manches, noire et blanche avec un décolleté en dentelle et une longue traîne.

La robe de Miranda était super ajustée et avait un décolleté décolleté bordé de dentelle noire. Le centre de sa poitrine était découpé tandis que le reste du corsage avait des rayures noires sur les côtés. La moitié inférieure de la jupe comportait une longue traîne noire transparente et elle accessoirisait avec une pochette noire et des boucles d’oreilles en diamant pendantes.

Quant à son glam, Miranda avait ses cheveux blonds platine baissés et séparés au milieu en vagues lâches tandis qu’un œil fumé et une lèvre mate nue liaient son regard ensemble. Miranda a posé aux côtés de son mari, Brendan McLoughlin, sur le tapis rouge, qui avait l’air pimpant dans son ensemble noir. Il portait un blazer en velours noir ajusté avec un pantalon skinny, une chemise boutonnée blanche impeccable, un nœud papillon et des chaussures habillées en cuir.

Miranda et Brendan ont pris d’assaut le tapis rouge et à part ce look, le couple était sorti la nuit précédente lors de la 70e cérémonie annuelle des BMI Country Awards. Miranda portait une mini-robe Safiyaa noire personnalisée avec des épaulettes hautes et un décolleté en V plongeant. La mini avait un corsage corset ajusté doublé de satin vert émeraude et la moitié inférieure de la robe comportait une jupe super courte avec des poches. Dans le plus pur style Miranda, elle a noué son look avec des accessoires funky, notamment une pochette boîte Judith Leiber éblouissante verte, des sandales à nœud Aquazzura vert scintillant et des boucles d’oreilles créoles Katherine Jetter en diamant vert.

