Robe du gala amfAR 2023 d’Helena Christensen à Cannes : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/REX/Shutterstock

Le gala amfAR de Cannes 2023 est là, et le mannequin danois Helena Christensen est habillé pour impressionner. L’ancien ange de Victoria’s Secret, âgé de 54 ans, avait l’air majestueux sur le tapis bleu le jeudi 25 mai dans une robe rose pâle qui comportait des découpes sur son torse et une élégante jupe bordée de plumes roses. Elle a ajouté une autre couche de sophistication avec une cape assortie qui a été attachée autour de son cou. Helena accessoirisée de créoles incrustées de diamants et d’un bracelet. Ses talons beiges étaient également recouverts de cristaux étincelants.

Le gala amfAR de Cannes est l’un des nombreux événements chics organisés par l’amfAR, la Fondation pour la recherche sur le sida. L’organisation a été fondée en 1985 et a recueilli 617 millions de dollars pour ses programmes et sa recherche sur le sida. Plusieurs autres célébrités ont également foulé le tapis pour le gala annuel, notamment Heidi Klum, Eva Longoria, Kate Beckinsaleet plus.

L’apparition d’Helena sur le tapis rouge est survenue quelques jours seulement après qu’elle ait célébré un événement familial important : son fils, Mingus Lucien Reedus‘, diplôme universitaire ! Elle est allée sur Instagram le 20 mai pour partager un selfie d’elle, de Mingus et du père de Mingus, Norman Reedus, le grand jour et l’a légendé, « Tu l’as fait! » Elle a également partagé une vidéo du diplômé de l’Université de New York, âgé de 23 ans, marchant dans la rue avec son père enfilant sa robe de graduation blanche et violette.

Helena et Norman ont fait la une des journaux plus tôt dans le mois pour leurs retrouvailles étoilées avec les autres mannequins d’Helena et leurs enfants. La réunion comprenait Cindy Crawford et sa fille, Kaia Gerberet Christy Turlington et sa fille, Grâce brûle. Les mamans modèles ont publié plusieurs clichés de leur rassemblement, qui a eu lieu à New York, sur leurs pages de médias sociaux respectives. Leurs enfants semblaient tous s’entendre, car une photo montrait Kaia et Grace se penchant sur Mingus alors qu’il avait ses bras autour d’eux. Une autre photo de réunion épique a montré toutes les dames du groupe posant ensemble pour un selfie.

Mingus est le seul enfant d’Helena, et il est le résultat de sa romance de cinq ans avec Norman, un acteur surtout connu pour avoir joué le rôle de Daryl Dixon dans Les morts-vivants. Le couple est resté amical au fil des ans, et Norman a même publiquement souhaité à Helena une bonne fête des mères en 2021.

