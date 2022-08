Robe de mariée Jennifer Lopez : Découvrez les 3 somptueuses robes portées lors de la dernière cérémonie – National

Même le jour de son (deuxième) mariage, impossible d’oublier que Jennifer Lopez est une icône de la mode.

Mardi, la star nouvellement mariée a partagé plusieurs photos des trois looks de mariée qu’elle portait tout en disant “oui” à son mari Ben Affleck lors d’une deuxième cérémonie samedi à leur domicile à Riceboro, en Géorgie.

Le couple s’est marié légalement à Las Vegas le mois dernier dans une chapelle avec service au volant. La cérémonie de samedi a vu le couple se professer son amour lors d’une somptueuse cérémonie devant ses amis et sa famille.

Lopez a taquiné l’un de ses looks de mariée sur Instagram avec une photo en gros plan de son visage sous un voile blanc. Elle arborait un œil fumé caractéristique de Lopez et une couleur de lèvre claire, tandis que des boucles d’oreilles en perles et un décolleté à plumes pouvaient également être vus sur l’image.

“Premier aperçu de mes looks de mariage sur OnTheJLo.com”, a écrit Lopez, 53 ans, sur Instagram.

Les looks de mariage en question, comme révélé dans sa newsletter OnTheJlo, étaient trois somptueuses robes Ralph Lauren faites sur mesure.

La première robe de mariée – celle taquinée sur Instagram de Lopez – comprenait un col roulé à plumes, des manches flottantes et une découpe à dos ouvert. Selon Vogue, cette robe a été portée par Lopez lors de la cérémonie de mariage. La traîne dramatique de la robe aurait été fabriquée à la main à partir de plus de 1 000 mouchoirs et de 500 mètres de tissu coupés en volants.

Plus tard, Lopez a ajouté un voile de style cathédrale au look, offrant cette élégance et ce glamour supplémentaires.

Après la cérémonie de 45 minutes, Lopez portait deux robes Ralph Lauren supplémentaires, chacune aussi somptueuse que la première.

Toujours élégante mais plus sexy, la deuxième robe sirène de Lopez comportait un décolleté en trou de serrure plongeant orné de cristaux Swarovski. Le dos de la robe est également ouvert avec un détail entrecroisé. Elle a troqué son voile de style cathédrale pour une capuche transparente jusqu’aux épaules.

La dernière robe portée par Lopez, une somptueuse robe de perles de lustre, comprenait des micro-plis en tulle de soie et plus de cristaux Swarovski. Les gens ont rapporté qu’il avait fallu 700 heures à 30 artisans pour broder à la main ce design unique à dos ouvert.

Ralph Lauren a posté une vidéo de 60 secondes sur la confection des trois robes de Lopez. La vidéo présente même plusieurs des dessins esquissés pour ses robes de mariée.

Lors de la cérémonie, Affleck portait une veste de smoking blanche Ralph Lauren Couture, un pantalon noir et un nœud papillon noir. Vogue a rapporté que les cinq enfants combinés entre Lopez et Affleck portaient également des vêtements de la marque de créateurs.

La cérémonie a eu lieu sous le cadre en métal blanc spécialement conçu d’une église dans le jardin arrière du couple surplombant la rivière North Newport. Des delphiniums ornaient la structure et les arches voisines sur la passerelle de l’allée.

Lopez et Affleck étaient un célèbre couple “it” du début des années 2000 (surnommé Bennifer), et faisaient régulièrement la couverture des tabloïds à l’époque.

Fin 2002, Affleck a posé la question, bien que le couple l’ait appelé en 2004 avant d’échanger ses vœux.

ET rapporte que Lopez et Affleck étaient en bons termes, mais se sont reconnectés après la séparation de Lopez d’Alex Rodriguez en 2021.

Lopez a eu une carrière polyvalente dans la musique et le cinéma, bien qu’elle soit surtout connue pour ses chansons à succès, notamment L’amour ne coûte rien et sa performance dans le film Hustlers. Affleck a joué plusieurs rôles principaux dans de nombreux films à succès, notamment Gone Girl, Batman v Superman : L’aube de la justice et Argo.