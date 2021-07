Robe de mariée de conte de fées créée à partir de 1 500 masques faciaux jetés

Les masques et les désinfectants pour les mains sont devenus la nouvelle norme à l’ère du coronavirus. Presque personne aujourd’hui n’oublie de mettre un masque avant de s’aventurer hors de chez lui. Dans de telles circonstances, il est tout à fait naturel que le nombre de masques jetés augmente chaque jour. Et maintenant, un designer britannique a eu l’idée unique d’incorporer tous ces masques usagés et jetés dans quelque chose qui serait utile et agréable à regarder : une robe de mariée blanche à froufrous entièrement composée de masques usagés.

La robe à couper le souffle a été réalisée en assemblant 1500 masques usagés. Le designer Tom Silverwood a réalisé cette robe avec le financement du site Web de l’organisateur de mariage « Hitched ». Il a été présenté par le mannequin Jemima Hambro lors d’un tournage à la cathédrale Saint-Paul. Un EPI en plastique recyclable a été utilisé autour de la taille pour lui donner une forme ajustée.

Lundi à minuit, le Royaume-Uni a célébré le «Jour de la liberté», alors que le gouvernement a finalement mis fin au verrouillage d’un an et a rouvert les bars, les clubs et les restaurants. Sarah Allard, rédactrice en chef de ‘Hitched’, a déclaré que c’était une excellente nouvelle pour l’industrie du mariage en Grande-Bretagne qui n’avait pas vu de grand événement l’année dernière en raison des restrictions liées à Covid. Maintenant, a-t-elle dit, la saison des mariages est prête à commencer sans aucune restriction liée aux masques et aux kits d’EPI.

La robe a été spécialement confectionnée pour commémorer la levée des restrictions. Selon les données du site Web Hitched, plus de 100 millions de masques jetables ont été portés depuis le début du verrouillage d’un an dans le pays depuis mars de l’année dernière.

