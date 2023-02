Robe argentée scintillante – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Mary J. Blige a tué les Grammy Awards 2023 à Los Angeles le 5 février, alors qu’elle portait une robe moulante argentée métallisée recouverte de strass avec d’énormes découpes sur les côtés sur le tapis rouge. La femme de 52 ans s’est produite plus tard lorsqu’elle a secoué une robe à paillettes avec une énorme fente sur le côté de la jupe. Elle a stylisé la robe plongeante avec une paire de bottes cloutées noires au-dessus du genou, un énorme chapeau noir et des coudières à paillettes.

Plus à propos Mary J. Blige

La robe de tapis rouge à manches longues et à col haut de Mary moulait sa silhouette et elle accessoirisait avec une ceinture dorée autour de sa taille et une paire de boucles d’oreilles créoles Sister Love massives en or. La tenue de Mary était fabuleuse et son glamour était tout aussi bon. Elle a secoué une longue queue de cheval bouclée blonde platine réalisée par un coiffeur de célébrités, Tym Wallace, en utilisant les produits FEKKAI. Un smokey eye sombre et sensuel et une lèvre nue brillante ont lié son regard scintillant ensemble.

Mary a remporté neuf Grammys au fil des ans et cette année, elle a été nominée pour six prix énormes – Record Of The Year (“Good Morning Gorgeous”), Album Of The Year (Good Morning Gorgeous (Deluxe)), Best R&B Performance (” Here With Me »), Meilleure performance R&B traditionnelle (« Good Morning Gorgeous »), Meilleure chanson R&B (« Good Morning Gorgeous ») et Meilleur album R&B (Good Morning Gorgeous (Deluxe)).

Non seulement Mary J. a été nominée pour des prix, mais elle a également joué au spectacle. Elle a interprété sa nouvelle chanson, “Good Morning Gorgeous”.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Mary porte toujours une sorte de tenue unique et tout récemment, elle a porté un pantalon en cuir noir taille haute avec une chemise boutonnée bleue à manches noires. Elle a glissé la moitié de la chemise dans son pantalon et a stylisé la tenue avec une paire de talons compensés en argent, une casquette de baseball des Yankees, des colliers en or et une paire d’énormes créoles en or.

Lien connexe En rapport: La femme de Smokey Robinson : tout sur ses 20 ans de mariage avec Frances Glandney et sa première femme

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.