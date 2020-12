MINNEAPOLIS: Liam Robbins a récolté 27 points, neuf rebonds et cinq blocs, Marcus Carr a ajouté 15 points et sept passes, et le Minnesota a remporté une victoire de 90-61 contre Missouri-Kansas City jeudi soir.

Robbins, un transfert de 7 pieds de Drake, a fait 7 sur 11 sur le terrain et 12 sur 14 sur la ligne des lancers francs. Les deux Gach ont ajouté 14 points et Gabe Kalscheur a marqué 10 pour le Minnesota (6-0). Kalscheur, un junior qui a frappé 2 sur 5 à partir de 3 points, est passé à égalité pour la septième place de l’histoire du programme avec 155 3 en carrière.

Robbins a ouvert le score avec un 3 points et les Golden Gophers n’ont jamais suivi. Kalscheur a frappé un 3 avant qu’Isaiah Ihnen ne fasse un saut pour donner au Minnesota une avance de 14-3 environ 5 minutes après le début du match. Carr a fait un 3 points pour fermer la première mi-temps et Robbins a marqué les six premiers points dans une course de 9-0 pour ouvrir la seconde qui a fait 53-31 lorsque Gach a fait un 3 avec 16:44 à jouer. Le Roos a suivi au moins 13 points le reste du chemin.

Demarius Pitts et Brandon McKissic ont marqué 10 points chacun pour Kansas City (2-3).

Ihnen, un étudiant de deuxième année de 6 pieds 9 pouces originaire d’Allemagne, a réussi 11 rebonds, un sommet en carrière.

Les Golden Gophers ont marqué 20 points sur 14 revirements de Kansas City et avaient un avantage de 14-0 aux points de rupture rapide. Les Roos ont été appelés pour 32 fautes personnelles alors que le Minnesota les a battus 34-8 depuis la ligne des lancers francs.

Les Gophers ont tenté 44 tirs fautifs, le cinquième le plus par une équipe de Division I cette saison. Seul Georgia Tech (41 ans, dans un match de quatre prolongations) a effectué plus de lancers francs dans un match cette saison.

