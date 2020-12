Robbie Williams a expliqué comment sa colère contre la direction de Take That’s a conduit à son départ du groupe.

Le chanteur britannique, 46 ans, a discuté avec Jessie Ware sur le podcast Table Manners de cette semaine sur tout ce qui concerne son mariage avec Ayda Field, la paternité, le football et le fait d’être un mangeur en désordre.

Cependant, la star des Angels a également abordé ce qui a conduit à son départ de Take That en 1995 et il a blâmé la direction du groupe et son impact sur sa relation avec son coéquipier Gary Barlow.

Robbie a expliqué: « En bref, nous avions un manager. Je ne l’aimais pas et il ne m’aimait pas. La seule personne qui était vraiment gérée dans le groupe était Gary.

« Gaz, auteur-compositeur très talentueux, très bon ami à moi. Nous nous sommes réconciliés parce que depuis que j’ai quitté Take That, nous l’avons mis à mal pendant des années et des années et des années. »

Le chanteur a noté: « J’étais en quelque sorte jaloux, j’étais jaloux et plein de ressentiment qu’il soit la seule personne du groupe à s’occuper. »







Robbie a également expliqué comment les similitudes entre Robbie et Gary ont également entraîné des problèmes entre les deux.

Il a ajouté: « Gary et moi sommes très similaires. Dans le groupe, comment nous écrivons des chansons, comment nous nous présentons, comment nous jouons et où nous voulons aller, nous sommes vraiment une personne à sens unique, je ne suis pas » ça veut dire à la manière de Harry Styles.

« Nous sommes en quelque sorte, aveuglés là où il n’y a pas de gauche ou pas de droite. Si j’étais footballeur, je prendrais ce ballon et l’éloignerais ou le dirigerais vers le but par tous les moyens nécessaires et Gaz était le même aussi. . «







Cependant, ce n’est pas tout ce qui a contribué car Robbie a admis que la consommation de substances a également joué son rôle.

Robbie a poursuivi: « Donc, toutes ces choses plus la cocaïne, l’ecstasy et la vodka, j’avais besoin aussi et j’ai dû partir pour devenir la personne que je pensais pouvoir continuer et devenir… ce que j’ai fait. »

Heureusement, les choses se sont bien mieux passées pour lui et Gary à la fin et ils ont réparé leur amitié et ont également collaboré ensemble musicalement une fois de plus – Robbie a même rejoint Take That de 2010 à 2011 et collaboré sur des chansons solo avec Gary.







« Mais maintenant, Gary et moi avons appris à partager nos jouets et c’est l’avantage de la maturité et du vieillissement », a noté Robbie. « Je l’aime en morceaux et j’ai le plus grand respect pour lui. Nous écrivons ensemble, nous irons manger ensemble, nous traînons. Je l’aime en morceaux. »

