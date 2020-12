Robbie Williams espère que Gemma Collins atteindra la première place des charts ce Noël après avoir été impressionnée par sa voix incroyable.

L’ancienne chanteuse de Take That, 46 ans, est une grande fan de la couverture festive du GC de Baby It’s Cold Outside, qui met en vedette son ancien colocataire CelebrityBig Brother, Darren Day.

The Angels hit-maker, qui a dominé les charts de Noël 2001 avec Somethin ‘Stupid aux côtés de Nicole Kidman, a déclaré que la nation avait besoin de joie en cette saison de fête – et Gemma est celle qui l’apportera.

Après avoir été impressionnée par ses capacités vocales, Robbie s’est précipitée pour envoyer à la diva avouée un message de soutien.

La chanteuse bien-aimée est un grand fan qu’il a même fait une apparition dans sa dernière série de télé-réalité – Diva At Xmas, diffusée sur ITVbe ce mercredi.







(Image: Getty Images pour Bauer)



Dans un doux message vidéo, Robbie dit au GC: «Je vous souhaite le meilleur Noël et une nouvelle année incroyable.

«Bonne chance avec le nouveau single avec Darren, c’est un cracker.

«Merci de m’avoir fait sourire et merci de m’avoir fait rire, nous avons besoin de plus de ça sur nos téléviseurs.»







(Image: Gemma Collins / Instagram)



Gemma a diverti Robbie à l’infini tout au long du verrouillage alors qu’il passait son émission de télé-réalité, ce qui donne un aperçu de sa vie quotidienne.

Robbie a récemment déclaré à Alan Carr que lui et sa femme Ayda étaient obsédés par le GC.

Gemma et Darren ont hâte de répandre la joie des fêtes avec leur single festif dont 100% des bénéfices iront à l’association caritative Rethink Mental Illness.







(Image: Instagram)



Le duo s’est rencontré pour la première fois sur Celebrity Big Brother en 2016 lorsque Gemma a crié à la maison pendant un moment tendu où elle a crié « Je suis claustrophobe, Darren ».

Parlant de son premier single la semaine dernière, Gemma a déclaré: «Je voulais faire quelque chose d’amusant et de fabuleux pour vous tous pour la charité car ce fut une année difficile pour tous, j’espère que cela répandra de la joie et de la chaleur dans vos cœurs. à pré-commander !!!!! X et merci @rebelrecs pour votre incroyable encouragement. »

