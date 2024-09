Robbie Williams joué par un chimpanzé CGI ?

PARCELLE: La vie de la pop star internationale Robbie Williams, depuis ses débuts en tant que membre de Take That jusqu’à sa percée en tant qu’artiste solo et ses luttes contre la dépendance.

REVOIR: Il y a une façon de faire Un homme meilleur est complètement différent de tout biopic musical que vous avez déjà vu. Le réalisateur, Michael Gracey, dépeint Robbie Williams comme un chimpanzé en CGI, avec des effets visuels de pointe de WETA, avec l’acteur Jonno Davies qui le joue dans une performance en motion-cap (bien qu’ils utilisent les yeux distinctifs de Williams). Le chanteur lui-même fournit la narration. C’est risqué et un grand swing, mais voici le truc. Un homme meilleur Ce n’est pas le fait que Robbie Williams soit présenté comme un chimpanzé en CGI qui est important, mais plutôt le fait que ce concept risqué fonctionne plutôt bien.

Le problème, c’est que lorsqu’un personnage emblématique est incarné dans un film biographique, on se retrouve pris dans des considérations superficielles, la plus importante étant de savoir si l’acteur ressemble ou non à la personne qu’il incarne. En représentant Williams sous les traits d’un singe, on passe outre cet aspect beaucoup plus vite qu’on ne le ferait autrement. Étrangement, cela permet de s’investir davantage dans le personnage.

C’est un choix inspiré pour Gracey, qui possède une vaste expérience en effets visuels et a réalisé l’une des comédies musicales les plus populaires de ces dernières années. Le plus grand showman. Cela pourrait également aider le film à attirer un public nord-américain plus large qu’il ne l’aurait fait autrement. Bien qu’il soit un nom connu du grand public européen, Robbie Williams est encore largement inconnu aux États-Unis.

Tout cela donne un film biographique musical unique qui raconte une histoire que de nombreux lecteurs de ce site ne connaissent peut-être pas. Le film retrace l’ascension de Williams vers la gloire, avec lui au départ comme bad boy d’un groupe appelé Take That, qui était gigantesque dans les années 90 dans toute l’Europe. Il était un nom connu de tous, mais comme le montre le film, il a été expulsé en raison de ses problèmes croissants de toxicomanie et de tensions avec le reste du groupe. Il a refait surface en tant qu’artiste solo, sa renommée éclipsant finalement celle du groupe qu’il avait quitté, mais ses démons ne l’ont pas lâché alors qu’il continuait à lutter avec acharnement contre la dépendance.

Le film dépeint la vie de Williams d’une manière assez dénuée de toute complaisance, le faisant souvent passer pour un gosse qui brûle les ponts sans relâche. Pourtant, le film fait également preuve d’empathie pour le fait que son plus grand ennemi était lui-même, visualisant ses démons alors que d’autres versions de lui-même se moquent de lui dans le public.

Gracey dépeint tout cela de manière audacieuse et énergique. Le film culmine avec une séquence d’action majeure où Williams se bat littéralement contre différentes versions de lui-même dans un moment que je n’ai pas vu venir. Tout au long du film, Gracey éblouit souvent le public avec des scènes de mise en scène, comme un numéro musical incroyable où Williams et le reste de Take Take dansent sur Regent Street en interprétant « Rock DJ ».

Gracey met tout en œuvre pour divertir son public. Bien que Williams ne soit pas très connu en Amérique du Nord, le film semble avoir le potentiel d’être un succès, même si la classification R pourrait l’éloigner du public qui l’a fait Le plus grand showman Quel succès. Mais vu les difficultés de Williams, pourriez-vous faire une version édulcorée PG-13 ? Qui voudrait voir ça ?

Bien que l’aspect spectaculaire visuel du film soit probablement ce qui le vendra comme un blockbuster potentiel, il a aussi beaucoup de cœur, dont une grande partie tourne autour de sa relation fracturée avec son père, joué ici par Steve Pemberton, qui est un artiste frustré et en herbe qui transmet son amour du showbiz à Robbie.

Pendant que j’entrais dans Un homme meilleur avec un sourcil levé, méfiant à l’égard de l’aspect chimpanzé, à ma grande joie, cela a fonctionné à merveille. En ce qui concerne les biopics sur grand écran, c’est un film assez délirant et divertissant, et je me suis bien amusé à le regarder. C’est définitivement un film à surveiller.