Robbie Williams a révélé qu’il aurait pu faire face à la mort s’il n’avait pas changé son régime très axé sur les fruits de mer.

L’ancien chanteur de Take That, âgé de 46 ans, a parlé du moment où on lui a dit qu’il avait des niveaux élevés d’empoisonnement au mercure dans son corps, et comment il aurait pu «tomber mort» à cause de cela.

Robbie a dit qu’il aimait tellement manger du poulpe, du calmar et du thon, qu’il se mettait en danger car une grande partie était contaminée.

Ce n’est qu’après une prise de sang de routine que le chanteur a découvert qu’il était en difficulté et qu’il mettait sa vie en danger s’il continuait à manger autant de poisson qu’il était.

S’exprimant sur Radio X, Robbie a révélé comment son ego l’avait presque conduit sur un chemin fatal.

Il a déclaré: «Je mangeais du poisson deux fois par jour et j’ai le plus grand empoisonnement au mercure que le médecin ait jamais vu.

«Sais-tu ce que j’ai pensé quand j’ai entendu ça? ‘J’ai gagné!’ C’est comme ça que mon ego fonctionne: «J’ai le plus haut… avez-vous dit le plus élevé? Je vous remercie.’ J’ai littéralement remporté le prix du mercure. »

Il a poursuivi: «J’ai fait tester mon mercure parce que ma femme est névrotique et qu’elle subit toutes sortes de tests tout le temps.

«Quoi qu’il en soit, Dieu merci, parce que j’aurais pu tomber mort par empoisonnement au mercure et à l’arsenic.

Heureusement pour Robbie, l’intervention est arrivée juste à temps et il a maintenant adopté un régime végétalien, qu’il a essayé pour la première fois en 2017.

Il a ajouté: «Je suis allé à base de plantes le lendemain.»

Les poissons, en particulier le thon, l’espadon, le maquereau royal et le marlin, ainsi que les crustacés, contiennent du méthylmercure et cela peut être dangereux à des niveaux élevés.

L’intoxication au mercure peut entraîner un goût métallique dans la bouche, des nausées et une faiblesse musculaire.

