Robbie Williams a raconté comment sa femme a été témoin d’une agression quand il l’a emmenée visiter sa ville natale.

L’ancien chanteur de Take That a déclaré qu’Ayda Field avait d’abord été impressionnée alors qu’elle était assise avec leurs enfants dans un parc à Stoke-on-Trent.

Mais quelques instants plus tard, ils ont vu un yob frapper un homme et lui voler son vélo.

S’exprimant sur le podcast Lockdown Parenting Hell hier, Robbie, 46 ans, a déclaré qu’il avait montré à sa femme américaine la ville où il avait grandi.

Il a dit: « Je suis allé avec Ayda et les enfants quand ils étaient dans des poussettes, et nous sommes allés au parc local – Tunstall Park [in Stoke].







«Ayda était juste un peu comme, ‘C’est tellement idyllique, tu as dit que c’était dur? Je ne comprends pas?’

«Alors que les mots quittaient sa bouche, un jeune homme est allé vers un autre jeune homme sur le court de tennis, lui a donné un coup de poing au visage et est parti en VTT.

« J’étais comme, ‘Voilà’. »







Ayda a ajouté: «C’était littéralement sorti d’un film, parce que je tournais pratiquement dans les champs, en disant:« C’est tellement joli, bébé ».

«Juste au moment où mes yeux jettent un coup d’œil sur la petite zone de basket-ball, ce gamin vient de frapper cet autre gamin et est parti avec sa merde.

«J’étais comme, ‘Ok, non.’ Mais nous aimerions passer plus de temps avec les enfants de Stoke … leurs grands-parents sont là.







Robbie a ajouté: « Ayda n’a jamais vécu dans une maison où elle n’a pas eu sa propre salle de bains dans sa propre chambre.

«Cela dit, Ayda était comme, pauvre pour Beverly Hills.

«Mais à Stoke-on-Trent, elle aurait été la reine de Stoke-on-Trent. Tout est relatif.

