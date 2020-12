Robbie Williams a révélé qu’il ne se souvenait pas des paroles de ses tubes – et qu’il avait besoin d’une autocue.

La star de 46 ans a admis: «À un moment donné, j’ai tout simplement cessé de pouvoir conserver les informations sur les paroles de mes chansons.

«Même des choses comme les anges et les plus grands comme Let Me Entertain You. J’ai besoin d’une autocue maintenant parce que je ne me souviens plus de rien. «

Il parlait sur son podcast At Home With the Williamses avec la star de Slade Noddy Holder, qui célèbre le 47e anniversaire de son tube Merry Xmas Everybody.

Noddy, 74 ans, a admis qu’il n’avait aucun problème à se souvenir de ses paroles, en disant: «Oh, je ne suis jamais arrivé à ce stade, non. Je pourrais toujours m’en souvenir.







L’ancien coéquipier de Robbie, Gary Barlow, a récemment déclaré qu’il oublie maintenant les paroles de Take That.

Robbie a également raconté comment il avait failli être abandonné par une maison de disques avant qu’Angels ne devienne un succès: «Je ne savais pas mais un mémo a fait le tour de la maison de disques disant ‘nous allons laisser tomber Robbie Williams’ et ils ont donné une chance à cette chanson est allé. J’ai toujours pensé que quelque chose allait se passer.







Robbie, qui a quatre enfants avec sa femme Ayda Field, a récemment déclaré qu’il «vit de la chimie» et qu’il est devenu un bon mari et un bon père depuis qu’il prend des antidépresseurs. Il a également déclaré qu’il ressentait les avantages d’un nouveau régime alimentaire à base de plantes et d’un régime d’exercice.

Le chanteur a ajouté: «Lorsque vous perdez un peu de poids et que vous commencez à vous intégrer dans de belles choses, cela fait du bien. Je fais normalement 20 000 pas par jour. »

