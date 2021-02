Robbie Williams accuse Liam et Noel Gallagher de l’avoir intimidé hors de Grande-Bretagne

Robbie Williams a accusé ses rivaux du rock Noel et Liam Gallagher de l’avoir intimidé hors de Grande-Bretagne.

Le chanteur a eu une querelle de longue date avec les frères Oasis dans les années 1990 et 2000.

Ils ont échangé des insultes et Robbie a défié Liam avec un pari de 100000 £ pour avoir un match de boxe aux Brit Awards 2000.

L’ancienne star de Take That, Robbie, maintenant âgée de 47 ans, a donné aussi bien qu’il a été dans la querelle.

Mais il dit que les plaisanteries constantes, reprises par la plupart de l’establishment rock et des sections des médias, étaient «insupportables».

Cela l’a laissé déprimé et a finalement inspiré son déménagement à Los Angeles en 2004.









Robbie a déclaré: «Ma marque de divertissement n’a pas été jugée digne à cause de la façon dont je me suis présenté.

«Il y avait une culture de« Robbie Williams n’est pas cool ». C’était en dehors des trois millions de personnes qui ont acheté mes albums.

«Chaque fois que je regardais des programmes télévisés, il y avait des gens qui me haïssaient. C’était tout simplement faux et grotesque. C’était insupportable. Je viens de quitter le pays.









«Liam a dit que je devrais être pendu, Noel a dit que j’étais ‘le gros danseur de Take That’.

«Je me souviens de chaque syllabe de tout ce qu’ils ont dit sur moi.»

Robbie a corrigé ses différences l’année dernière avec Liam, 48 ans, après que le chanteur a appris que son père était atteint de la maladie de Parkinson et a envoyé un message de soutien.









Mais Williams a toujours du ressentiment envers Noel, 53 ans.

Papa de quatre enfants, Robbie, marié depuis 2010 avec le mannequin Ayda Field, a déclaré au podcast Talent Takes Practice: «Je pourrais parler pendant deux heures de la raison pour laquelle Noel est ***.









«N’est-ce pas intéressant ce que quelques mots peuvent faire dans toute votre vie? Je ne suis pas guéri.

Robbie et Liam ont commencé comme amis en 1995 après que Robbie ait quitté Take That, et ils ont passé un week-end ensemble au festival de Glastonbury dans le Somerset. Mais cela n’a pas duré longtemps avant que les insultes blessantes ne commencent.