Robbie Williams a récolté 19,8 millions de livres sterling en 2019 – bien qu’il ait quitté son rôle de juge dans The X Factor.

L’ancien chanteur de Take That, âgé de 46 ans, a encaissé 54000 £ par jour, selon un état financier mis à jour de Companies House, a rapporté The Sun.

La richesse de Robbie a été augmentée par les bénéfices de ses performances live dans le 2019 avec sa société You’re Not Famous montrant qu’il continue à gagner beaucoup d’argent avec ses spectacles.

Le chanteur a fait la tête du festival BST à Hyde Park pendant une nuit au cours de cette année et a terminé 2019 avec sa propre fête de Noël à Wembley Arena.







Le Sun a rapporté que des déclarations montrent que l’entreprise de Robbie gagne de l’argent « pour des biens et services nets de TVA en relation avec les performances en direct de l’artiste connu sous le nom de Robbie Williams ».

L’entreprise montre que les ventes se sont composées de 14,7 millions de livres sterling en Europe et dans le reste du monde, plus 5,1 millions de livres sterling en provenance du Royaume-Uni.

Une fois les dépenses déduites, il a montré que Robbie avait réalisé un bénéfice de 8,9 millions de livres sterling, ce qui n’est pas si mal l’année où il a quitté The X Factor.

Les comptes montrent que Robbie et son copropriétaire, une entreprise appelée robbiewilliams.com, ont pris 13,6 millions de livres sterling en «dessins».







You’re Not Famous a publié d’énormes chiffres de vente pendant trois ans consécutifs, avec un chiffre d’affaires de 61 millions de livres sterling en 2017, suivi de 31 millions de livres sterling en 2018.

C’est la troisième année consécutive, You’re Not Famous a annoncé des ventes massives à huit chiffres.

On pense que l’épouse de Robbie, Ayda Field, a signé un accord de 10 millions de livres sterling pour devenir juge X Factor et après avoir précédemment refusé l’opportunité de participer à l’émission, ITV a finalement obtenu leur homme et Robbie a déclaré: « Des millions, il y a littéralement des millions de raisons de faire partie de ce panel cette saison. «

On estime que la valeur nette du chanteur est d’environ 155 millions de livres sterling grâce à ses ventes de disques, ses tournées, ses propriétés et ses 13 entreprises enregistrées.

