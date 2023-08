Robbie Robertson : Se souvenir du célèbre conteur et de ses racines dans les Six Nations, en Ontario.

Musiciens des Six Nations, Ont. disent que l’impact de Robbie Robertson a été énorme dans la communauté, où il a été embrassé et célébré – et maintenant, on se souvient affectueusement.

Robertson, musicien et conteur de renommée mondiale, est décédé le 9 août. Il avait 80 ans.

« Je suis peut-être l’un des fils autochtones les plus acclamés du quartier de la brousse », a écrit Robertson dans un e-mail à son ami Tim Johnson en 2017. Les habitants connaissent la réserve comme « la brousse ».

Six ans plus tôt, malgré ses nombreuses distinctions – dont un Grammy Lifetime Achievement Award, des Juno Awards et l’admission en tant qu’officier de l’Ordre du Canada – il était important pour Robertson de devenir un membre inscrit de la communauté des Six Nations où sa mère est née.

C’est aussi là qu’il a commencé à jouer de la musique à 10 ans, inspiré par des proches de la réserve qui étaient tous musiciens, raconte Tim Johnson.

La photo provient des Lifetime Achievement Awards aux Six Nations en 2017. Les producteurs de Rumble: The Indians Who Rocked the World ont été reconnus lors de la remise des prix. De gauche à droite : Ryan Johnson, Robbie Robertson, Tim Johnson, Derek Miller. (Soumis par Ryan Johnson)

« Il est identifié comme faisant partie de cette communauté, qui a toujours été tout à fait légitime. Mais avoir enfin cette reconnaissance formelle, je pense vraiment pour lui, a tout ramené à la maison », a déclaré Tim Johnson, Kanien’kehá:ka des Six Nations, qui était avec Robertson lorsqu’il a signé les papiers pour sa carte de statut.

Il a rencontré Robertson dans son bureau des Village Recording Studios à Los Angeles lorsque Johnson organisait une exposition : Là où nous appartenons : musiciens autochtones dans la culture populaire, pour le Smithsonian Museum of the American Indian à Washington DC et à New York.

La même exposition a inspiré le documentaire de 2017 Rumble : Les Indiens qui ont secoué le monde, sur lequel Tim Johnson était producteur exécutif.

Les deux se sont bien entendus en raison de leur identité mohawk commune.

Reconnu comme « ami et champion » dans la communauté

Ava Hill considérait Robertson comme un bon ami.

L’ancienne chef des Six Nations a déclaré qu’elle se souvenait d’avoir vu The Band’s La dernière valse quand il était en salles en 1978. Robertson a écrit des chansons et joué de la guitare dans le groupe.

Elle se souvient également d’avoir marché sur le tapis rouge avec Robertson et d’avoir prononcé le mot de bienvenue lors de la première du TIFF 2019 de Once Were Brothers : Robbie Robertson et The Band, un documentaire sur les débuts de Robertson et la formation du groupe.

REGARDER | Robbie Robertson a discuté de la « qualité intemporelle » de The Band avec CBC en 2016 : Robbie Robertson sur la « qualité intemporelle » de The Band Robbie Robertson réfléchit sur le processus de rassemblement de la musique, des sons et des rythmes lors des premières tournées du groupe qui a contribué à leur son unique dans une interview de 2016 à CBC.

C’est à peu près à la même époque que Hill a demandé à Robertson d’être président honoraire d’un comité chargé de construire un nouveau centre culturel Woodland sur les terres des Six Nations à Brantford, en Ontario.

À la suite de sa mort, le centre a publié un déclaration commémorative appelant Robertson « notre ami et champion ».

Elaine Bomberry, Cayuga/Anishinaabe des Six Nations, a travaillé dans les arts de la scène autochtones à partir des années 1980.

Bomberry a rencontré Robertson dans les années 1990 et a passé une semaine avec lui à Six Nations pendant qu’il tournait le documentaire PBS Faire du bruit : un voyage amérindien avec Robbie Robertson.

L’ancien chef des Six Nations Ava Hill et Robertson lors de la première TIFF 2019 de Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band. (@Visualbass)

Dans le film de 1998, Robertson a déclaré qu’il ne pouvait pas dire aux gens qu’il était membre des Premières Nations au début de sa carrière parce qu’il n’y avait pas beaucoup de musiciens autochtones.

Mais Bomberry a déclaré qu’une fois que Robertson avait commencé à parler aux gens de son identité, cela avait donné du pouvoir aux musiciens des Six Nations.

Bomberry a rappelé un week-end de pow-wow en été et a amené Robertson dans le garage du musicien des Six Nations Derek Miller où « il a pris une guitare et a jammé ».

« Oh mon Dieu, nous avons cette légende ici dans le garage sur le côté de la route », se souvient-elle en pensant à ce jour-là.

Les visites à la communauté ont laissé un impact

En remettant à Robertton un prix pour l’ensemble de sa carrière en 2017, Tim Johnson a déclaré que les visites du musicien avec sa famille dans les Six Nations lorsqu’il était enfant lui avaient ouvert « son esprit à un monde fascinant invisible pour la société dominante » et une « éducation précoce que ce que vous êtes être enseigné à l’école n’est pas l’histoire complète. »

Cela a obligé Robertson à raconter ces histoires, a déclaré Tim Johnson.

Hill s’est souvenu d’une entrevue avec Robertson où il parlait de vouloir raconter des histoires comme celles qu’il avait entendues en grandissant à propos de Peacemaker – une figure importante de la culture Haudenosaunee.

Robertson et Tim Johnson photographiés dans la réserve des Six Nations en Ontario. (©MarkZelinski.com)

Finalement, il écrira des classiques tels que Le poids, la nuit où ils ont conduit Old Dixie Down, et Jusqu’à Cripple Creek.

« Il est devenu cette grande star internationale, puis dans les années qui ont suivi, je pense qu’il a commencé à creuser davantage son identité », a déclaré Hill.

Robertson a revendiqué sa communauté avant que les médias ou le gouvernement ne leur accordent beaucoup d’attention, a déclaré Hill, et il a commencé à « faire plus de musique que notre peuple apprécierait ».

Le musicien se souvient avoir joué la propre chanson de Robertson pour lui

Ryan Johnson, originaire des Six Nations, joue de la basse avec The Olivanders. Il était l’un des musiciens qui ont honoré Robertson lors de la cérémonie de 2017 dans la communauté.

Jouer l’une des propres chansons de Robertson pour lui était surréaliste, a-t-il déclaré.

« J’espère que nous avons fait du bon travail et je suis sûr qu’il en a probablement marre d’entendre Le poids mais c’est juste génial de voir à quel point il était gentil de nous encourager pour avoir joué une de ses chansons », a déclaré Ryan Johnson.

Robertson a ovationné les musiciens ce soir-là, se souvient Tim Johnson.

« De temps en temps, le destin brille sur une vie pour conférer des dons et des talents particuliers et engager cette personne dans un voyage d’aventures et d’accomplissements remarquables », a déclaré Tim Johnson dans son hommage.

« Nous ne pouvons jamais vraiment savoir à l’avance … si les résultats seront droits et bons, ou tordus et tordus. »