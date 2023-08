Robbie Robertson, légende de la musique canadienne, est mort à 80 ans

Robbie Robertson, le guitariste et auteur-compositeur principal de The Band, le groupe canado-américain connu pour des chansons telles que Le poids et La nuit où ils ont conduit Old Dixie Downest décédé à l’âge de 80 ans, a annoncé mercredi son manager.

Robertson, qui a quitté sa maison de Toronto à 16 ans pour poursuivre ses rêves rock’n’roll, est décédé mercredi à Los Angeles des suites d’une longue maladie, a déclaré le manager de Robertson depuis 34 ans, Jared Levine, dans un communiqué.

« Robbie était entouré de sa famille au moment de sa mort », ajoute le communiqué.

Le groupe comprenait quatre Canadiens – Robertson, Rick Danko, Garth Hudson et Richard Manuel – et était animé par un batteur de l’Arkansas, Levon Helm. Initialement surnommés The Hawks en tant que groupe d’accompagnement de l’homme sauvage rockabilly Ronnie Hawkins, ils ont attiré l’attention en soutenant Bob Dylan sur son Passer à l’électrique tournées de 1965-1966.

Après avoir changé leur nom en The Band et rebasé à Woodstock, New York, ils sont devenus l’un des groupes de rock les plus respectés. Leur concert d’adieu de 1976 à San Francisco a servi de base au film de 1978 de Martin Scorsese La dernière valse.

Le groupe avait une alchimie unique. Connus pour leurs harmonies vocales, ils avaient trois excellents chanteurs dans Helm, le bassiste Danko et le pianiste Manuel. L’organiste et multi-instrumentiste Garth Hudson a également joué un rôle crucial.

« Ils étaient la marchandise », a écrit Robertson à propos de ses quatre compagnons de groupe dans son autobiographie de 2016, Témoignage. « Ce groupe était un vrai groupe. Pas de mou dans le fil haut ici. Tout le monde a tenu sa fin avec beaucoup à revendre.

« L’impact du premier album de The Band ne peut être exagéré », a écrit le critique Greil Marcus en 2000, faisant référence à leur premier album de 1968, Musique de Big Pink. Il contenait Le poids et celui de Dylan Je serai libéréentre autres.

Leur deuxième album de 1969, intitulé simplement Le groupe, c’était encore mieux. Avec son look de pionnier et son mélange unique de folk, rock, country, soul et gospel, The Band a influencé Eric Clapton, Elton John, les Grateful Dead, les Beatles et des générations de musiciens ultérieurs qui ont joué de la musique qui s’appelait alors « Américaine ».

Leur musique rappelait une Amérique antérieure, reflétée dans des titres de chansons tels que À travers la grande division, King Harvest (est sûrement venu), Sur Cripple Creek et le Salon de la médecine WS Walcott.

RACINES AUTOCHTONES

Jaime Royal Robertson est né à Toronto le 5 juillet 1943. Sa mère, Rosemarie Dolly Chrysler, était une Canadienne autochtone d’origine Mohawk et Cayuga. Elle a épousé un enrôlé de l’armée canadienne nommé Jim Robertson. Robbie Robertson a appris plus tard que son père biologique était un homme qu’il a décrit comme un « requin de cartes » d’origine juive nommé Alex Klegerman, qui a été tué dans un accident avec délit de fuite sur l’autoroute avant la naissance de Robertson.

Enfant, Robertson était impressionné par ses visites chez des parents dans la réserve indienne des Six Nations, dans le sud-ouest de l’Ontario. Il lui a semblé que «tout le monde pouvait jouer, chanter, danser ou faire quelque chose avec de la musique», a-t-il déclaré à l’émission de la Société Radio-Canada. Métro matin en 2017. « Voir quelqu’un assis à côté de vous sur une chaise et entendre ses doigts bouger sur l’instrument, et l’entendre respirer pendant qu’il chantait, tout ça, ça m’a donné des frissons. »

Robertson s’est rapidement entiché de la guitare et a acquis la réputation d’être un fervent de la guitare pendant son temps avec les Hawks. Pierre roulante Le magazine l’a finalement classé n ° 59 sur sa liste 2015 des «100 plus grands guitaristes». Son style de guitare unique a été mis en valeur sur des chansons du groupe telles que Maxillaire et Signal de fumée.

Après avoir atteint les plus hauts sommets sur leurs deux premiers albums, The Band a continué à produire du bon travail dans les années 1970, mais une certaine léthargie et un manque de direction se sont installés, non aidés par les problèmes de toxicomanie de Danko, Helm et Manuel. Ils ont décidé de faire le plein en organisant un concert étoilé en 1976 avec des invités tels que Dylan, Clapton, Joni Mitchell, Neil Young, Van Morrison et Muddy Waters.

Après la rupture du groupe, Robertson a créé des bandes sonores pour les films de Scorsese, notamment Taureau furieux. Il fait une incursion dans le métier d’acteur en 1980 avec le film Carny, avec Jodie Foster. Il a sorti plusieurs albums solo, explorant de nouveaux territoires sonores plutôt que d’essayer de retrouver le son distinctif de The Band.

TEMPS SOMBRE

Dans les années 1990, l’acrimonie est apparue lorsque Helm a accusé Robertson de ne pas avoir co-crédité les autres membres sur des chansons qu’il prétendait avoir co-écrites. Robertson a nié avoir injustement retenu le crédit.

Helm a peint une image cinglante de Robertson dans son autobiographie de 1993. Robertson a réagi plus dans le chagrin que dans la colère, disant souvent dans des interviews que Helm, au début, était «la chose la plus proche que j’avais d’un frère».

Les membres du groupe se sont réunis dans diverses configurations dans les années 1980 et 1990 et ont même fait quelques albums sous le nom de The Band, mais Robertson n’y a jamais participé.

Après la rupture du groupe, une vie de vie dure a fait des ravages sur les membres. Manuel s’est pendu dans une chambre d’hôtel en Floride à 42 ans en 1986. Danko est décédé à 55 ans en 1999. Helm est décédé d’un cancer de la gorge en 2012. Hudson est le membre restant encore en vie.

En février 2022, Variété a rapporté, citant des sources, que Robertson avait vendu son catalogue d’édition musicale à une entreprise appelée Iconoclast pour environ 25 millions de dollars.

Après tous les hauts et les bas, Robertson a regardé ses camarades du groupe avec amour et affection. « A travers toutes ces turbulences, je ressens une si profonde appréciation pour mon parcours », écrit-il dans son autobiographie. « Ce chemin brillant que j’ai parcouru en faisant partie du groupe – il n’y en aura jamais un autre comme celui-ci. Un tel don, un tel talent, une telle douleur, une telle folie… Je ne l’échangerais pour rien au monde.

– Reportage de Matthew Lewis à Chicago; reportage supplémentaire de Kanishka Singh à Washington; édité par Diane Craft et Rosalba O’Brien